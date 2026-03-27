Мужчина застал в своей квартире мошенника, вскрывавшего сейф
В Москве 49-летний мужчина, внезапно вернувшись домой, застал сына в компании незнакомца с болгаркой. Об этом сообщили в столичном главке МВД России.
Молодой человек сообщил, что ему поручили приехать по адресу на улице Маломосковская для помощи подростку в открытии сейфа. По пути он приобрел болгарку, а у подъезда его встретил юноша, с которым они вместе поднялись в квартиру.
В помещении злоумышленник вскрыл сейф, извлек деньги, пересчитал их и ожидал дальнейших инструкций. Однако в этот момент появился отец подростка. Задержанный признал свою вину.
Согласно информации, 21-летнего преступника обманули мошенники, убедив его задекларировать сбережения. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже.
