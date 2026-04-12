Врач рассказала, сколько кулича можно съесть без последствий для здоровья
Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова рассказала, сколько кулича можно съесть без последствий для здоровья. Об этом пишет РИА Новости.
Белоусова советует соблюдать меру при употреблении куличей. По её словам, взрослым достаточно съедать не более 120–150 граммов кулича в день. Лучше всего это делать в качестве десерта после основной трапезы.
Эндокринолог объяснила, что кулич представляет собой сладкий хлеб. Традиционный рецепт включает белую муку и много сахара, что при избыточном потреблении может привести к набору веса. Насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, тоже не способствуют здоровью: они могут повысить уровень холестерина и негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.
