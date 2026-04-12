Россиянам напомнили срок хранения сваренных на Пасху яиц
Сваренные вкрутую яйца с целой скорлупой могут храниться не более семи дней. Об этом сообщила ТАСС врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.
Варёные яйца следует хранить в холодильнике не дольше 36 часов. При обычных условиях, если скорлупа не повреждена, яйца, сваренные вкрутую, могут оставаться пригодными для употребления в течение семи дней. Однако диетолог рекомендует не затягивать с их употреблением, так как это снижает риск пищевого отравления.
Подчиненова также отметила, что если человек ведёт активный образ жизни, пасхальные блюда не окажут негативного влияния на здоровье. Выбор кулича должен основываться на личных вкусовых предпочтениях, особенностях рациона и наличии хронических заболеваний, подчеркнула она.
Читайте также: