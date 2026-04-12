Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц
Скорлупу от пасхальных яиц и крошки от кулича можно выбрасывать. Об этом сообщил РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
Крошки пасхального кулича и яичная скорлупа не считаются святыней, поэтому их можно без опасений выбросить в мусор. Освящение яиц само по себе не превращает их в священные предметы. В этом контексте освящение означает лишь разрешение на их употребление. Они не приобретают той же святости, что и святая вода, просфора или артос, отметил священник.
В 2026 году Русская православная церковь будет отмечать Пасху 12 апреля.
Ранее заместитель директора Института профессионального образования, автор и руководитель программы «Нутрициология», доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского Университета Елена Елизарова рассказала, кому нельзя есть яйца.
