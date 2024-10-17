Крымский мост закрыли из-за ракетной опасности

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили из-за угрозы ракетной опасности. Об этом 17 октября информирует Telegram-канал, посвящённый ситуации на мосту.
«Временные ограничения на движение автотранспорта по Крымскому мосту», — передаётся в сообщении.
Людей, которые находятся на мосту или в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников службы транспортной безопасности.
Перед этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе. В связи с этим в Севастополе приостановили работу наземного и морского общественного транспорта.
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Лия Мурадьян