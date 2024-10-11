Глава Крыма рассказал о выбросе горючих материалов на нефтебазе в Феодосии

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В Феодосии случился выброс горючих материалов на одном из терминалов в результате пожара на нефтебазе. Об этом написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, терминал окружен сотрудниками профильных служб, на месте также находятся и руководители. Аксенов отметил, что ситуация находится под его личным контролем.
Уточняется, что каждые полчаса глава Крыма получает доклады с места происшествия по видеосвязи. Аксенов добавил, что в настоящее время зона эвакуации не увеличивается.
Напомним, пожар на нефтебазе в Феодосии произошел 7 октября. Из-за возгорания власти приняли решение эвакуировать людей, проживающих недалеко от места ЧП. В регионе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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Уточняется, что каждые полчаса глава Крыма получает доклады с места происшествия по видеосвязи. Аксенов добавил, что в настоящее время зона эвакуации не увеличивается.
Напомним, пожар на нефтебазе в Феодосии произошел 7 октября. Из-за возгорания власти приняли решение эвакуировать людей, проживающих недалеко от места ЧП. В регионе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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Екатерина Коршунова