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Появилась новая информация о подрыве Керченского моста

За подрыв Керченского моста объявили в розыск граждан Грузии и Украины
14 октября 2024, 07:11
Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Правоохранительные органы объявили в розыск гражданина Украины Сергея Андрейченко и гражданина Грузии Александра Инасаридзе, которых считают причастными к подрыву Керченского моста. Об этом информирует ТАСС.
Согласно материалам дела, 14 февраля 2024 года в Главном следственном управлении СК РФ было выделено уголовное дело в отношении Инасаридзе А., гражданина Грузии, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека), частью 4 статьи 222.1 (незаконные приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору) и частью 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ организованной группой).

Помимо этого, в отношении Андрейченко С.В., гражданина Украины, выдвинуты обвинения по тем же статьям, а также в отношении неустановленных соучастников. Инасаридзе и Андрейченко были объявлены в межгосударственный розыск.



Напомним, что на Крымском мосту 8 октября 2022 года был подорван грузовик, из-за этого загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, а также погибли четыре человека.

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#ск рф
Военкор проинформировал о ликвидации снимавшегося в рекламе майора ВСУ
Военкор Татаринов: под Курском уничтожен снявшийся в рекламе майор ВСУ Маханько
14 октября 2024, 07:39

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Под Курском был уничтожен снявшийся в рекламе майор Вооруженных сил Украины Андрей Маханько. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19», — написал Татаринов.

До этого российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины в зоне СВО на Украине. Сообщается, что ирландскому солдату было около 20 лет, он служил в рейнджерском крыле Сил обороны и имел большой боевой опытнав Украине.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли ни одной территориальной цели в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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В Британии признали провал ВСУ в Курской области
Аналитик Меркурис: ВСУ потеряли тысячи бойцов в ходе операции в Курской области
14 октября 2024, 06:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи военнослужащих во время операции в Курской области. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Эксперт подчеркнул, что наступление украинской армии в российских регионах закончилось провалом. При этом он отметил, что на этом направлении было задействовано большое количество техники. Несмотря на это, ВСУ понесли большие потери, добавил Меркури.

Он выразил сомнение, что украинские войска смогут долго удерживать свои позиции в Курской области, и предположил, что они будут атакованы во время российского контрнаступления.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал о провале ВСУ в Курской области. По его словам, это наступление дорого обошлось украинской армии.

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#украина
#курская область
#вс рф
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Российский военный рассказал о бегстве наемников ВСУ при приближении штурмовиков
Инструктор Бетон: наемники ВСУ раньше других убегают при приближении ВС РФ
14 октября 2024, 04:56

Фото: iStock/breakermaximus

Иностранные наемники, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), первыми покидают свои позиции при приближении российских штурмовиков. Об этом РИА Новости сообщил инструктор с позывным «Бетон» из Ленинградского полка.
По словам бойцы, иностранные военные задействованы для мотивации украинских солдат.

«Они не воюют. Они больше, так сказать, для поднятия духа там находятся», – подчеркнул Бетон.

Ранее заместитель главы российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Юлия Жданова заявила, что иностранные наемники принимали активное участие в атаках ВСУ в Курской области и что многочисленные «цифровые следы», оставленные после них, доказывают это.

Ранее представитель одной из подпольных организаций заявил, что активисты пророссийского подполья «Дозор» передавали России данные о передвижении иностранных наемников на Украине.

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#всу
#вс рф
#наемники
#украина
#курская область
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В США спрогнозировали потерю Украиной контроля над четырьмя регионами
Риттер: РФ добьется целей СВО и возьмет под полный контроль еще четыре региона
13 октября 2024, 23:48

Фото: iStock/alzay

В любом случае Россия достигнет целей своей специальной военной операции (СВО) на Украине. Такой прогноз сделал бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Эксперт выразил уверенность в том, что российские войска возьмут под полный контроль Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР).

«Единственный способ остановить это – победить Россию на поле боя, но в данный момент я не вижу, чтобы Россия терпела поражение», – подчеркнул Риттер.

Ранее бывший сотрудник разведки предрек поражение Соединенных Штатов из-за их поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на помощь Киеву и Тель-Авиву в конфликте, который не имеет никакого отношения к обороне США.

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#сша
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«Реально провоцирует»: на Украине оценили последствия действий Зеленского
Соскин заявил, что Зеленский может развязать третью мировую войну
13 октября 2024, 21:41

Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением ставил мир на грань третьей мировой войны. Об этом заявил экс-политик Леонида Кумы Олег Соскин в личном блоге на YouTube.
По его словам, украинский лидер полностью утратил ощущение реальности, а все его действия совершаются с чувством полной безнаказанности.

Аналитик отметил, что создаётся впечатление, будто Зеленский действительно верит в то, что с ним не может ничего случиться и он имеет права делать что угодно.

Ранее в этот день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался о визите Зеленского на оборонный завод в Пенсильвании. Он назвал тех, кому решать, является ли это вмешательством в проведение президентских выборов в США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#политика
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«Зеленский приказал забирать всех»: украинцам советуют не выходить из дома из-за рейдов ТЦК
Депутат Рады Дмитрук: облавы военкомов на Украине проходят по приказу Зеленского
13 октября 2024, 21:00

Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук заявил, что рейды в военкоматах связаны с приказом президента Владимира Зеленского. Об этом политик сообщил 13 октября в Telegram-канале.
Дмитрук заявил, что президентская администрация приказала «забирать всех» сотрудников военкоматов, независимо от их статуса. Дмитрук также отметил, что особый приоритет уделяется тем, кто обсуждает ситуацию в соцсетях.

«Раскладка по рейдам ТЦК (военкоматов – ред.). Офис президента дал четкий приказ действовать максимально эффективно. Забирать всех. Корочки, удостоверение, отсрочки, инвалидности не работают, забирать всех в ТЦК, там уже разбираться», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале.

Он добавил, что с людьми приказано «решать жестко», чтобы они не успели скрыться за границей или распространять информацию о своих задержаниях. Депутат посоветовал тем, кто может, оставаться дома и избегать общественных мест, так как обсуждается вопрос о поквартирных обходах. Начали с гостиниц.

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#военком
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Симоньян призвала помнить имя убитой за флаг России жительницы Одессы
Симоньян: вывесившая флаг РФ в Одессе женщина сравнима с Зоей Космодемьянской
13 октября 2024, 20:56

Фото: iStock/ANGHI

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила с Зоей Космодемьянской женщину, которая пыталась повесить флаг России на постамент снесённого памятника императрице Екатерине II в Одессе. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян подчеркнула, что несколько дней назад умерла женщина, имя которой следует запомнить. Её зовут Елена Чесакова. По проявленным мужеству и смелости она сравнима с теми замечательными женщинами, о которых нам рассказывали в школе, например, с Зоей Космодемьянской.

Журналист отметила, что Чесакова мученически умерла в СИЗО Одессы. По официальной версии причиной смерти стала сердечная недостаточность, однако женщине было всего 43 года.

Накануне бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что не верит в объявленную причину смерти одесситки. Он убеждён, что её убили в СИЗО за её поступок.

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ВС РФ подорвали минный шлагбаум в Харьковской области
13 октября 2024, 19:08

Фото: iStock/ANGHI

Расчёты беспилотников группировки войск «Запад» уничтожили минные заграждения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Операторы дронов разведывательного подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» помимо ликвидации боевой техники и живой силы ВСУ также выполняют задачи по разминированию территории.

Во время ведения очередной воздушной разведки операторы заметили минный шлагбаум из противотанковых мин, протянутый через дорогу, которая ведёт к позициям подразделений ВСУ.

Тогда было принято решение сбросить с дрона боеприпасы, которые успешно достигли цели и методом подрыва ликвидировали минный шлагбаум.

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#минобороны рф
#харьковская область
#боеприпас
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На Украине военкомы мобилизовали мужчину, порвав его документ о брони
13 октября 2024, 19:04

Фото: iStock/Prostock-Studio

На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину, у которого была бронь от призыва. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
Жительница города Коломыя в Ивано-Франковской области рассказала, что её мужа забрали на фронт, несмотря на бронь от мобилизации. С её слов, он поехал по делам в Черновцы по делам, однако там его остановили сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Они заявили, что его бронь якобы не высвечивается в системе «Оберег», после чего предложили проехать с ними для уточнения данных.

По данным издания, в военкомате порвали документ, подтверждающий наличие брони от мобилизации. После этого мужчину забрали на полигон.

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#украина
#военком
#мобилизация
#всу
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