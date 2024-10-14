Появилась новая информация о подрыве Керченского моста

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Правоохранительные органы объявили в розыск гражданина Украины Сергея Андрейченко и гражданина Грузии Александра Инасаридзе, которых считают причастными к подрыву Керченского моста. Об этом информирует ТАСС.
Согласно материалам дела, 14 февраля 2024 года в Главном следственном управлении СК РФ было выделено уголовное дело в отношении Инасаридзе А., гражданина Грузии, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека), частью 4 статьи 222.1 (незаконные приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору) и частью 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ организованной группой).
Помимо этого, в отношении Андрейченко С.В., гражданина Украины, выдвинуты обвинения по тем же статьям, а также в отношении неустановленных соучастников. Инасаридзе и Андрейченко были объявлены в межгосударственный розыск.
Напомним, что на Крымском мосту 8 октября 2022 года был подорван грузовик, из-за этого загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, а также погибли четыре человека.
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Помимо этого, в отношении Андрейченко С.В., гражданина Украины, выдвинуты обвинения по тем же статьям, а также в отношении неустановленных соучастников. Инасаридзе и Андрейченко были объявлены в межгосударственный розыск.
Напомним, что на Крымском мосту 8 октября 2022 года был подорван грузовик, из-за этого загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, а также погибли четыре человека.
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Дарья Осипова