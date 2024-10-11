В Феодосии мужчину задержали за спонсирование ВСУ и передачу данных о ВС РФ

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Жителя крымского города Феодосия задержали за передачу ВСУ сведений о местах дислокации российских войск, а также за спонсирование армии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Согласно информации следствия, злоумышленник через чат-бот отправлял данные о местах расположения военных кораблей, которые находились в акватории Феодосийского залива, и фотографии воинской части, располагающейся в городе. Уточняется, что мужчина открыл на свое имя счет в украинском банке и через приложение совершал переводы в один из фондов поддержки украинской армии.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. На данный момент преступник дает признательные показания, его заключили под стражу.
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