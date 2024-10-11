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В Феодосии мужчину задержали за спонсирование ВСУ и передачу данных о ВС РФ

11 октября 2024, 09:07
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

Жителя крымского города Феодосия задержали за передачу ВСУ сведений о местах дислокации российских войск, а также за спонсирование армии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.


Согласно информации следствия, злоумышленник через чат-бот отправлял данные о местах расположения военных кораблей, которые находились в акватории Феодосийского залива, и фотографии воинской части, располагающейся в городе. Уточняется, что мужчина открыл на свое имя счет в украинском банке и через приложение совершал переводы в один из фондов поддержки украинской армии.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. На данный момент преступник дает признательные показания, его заключили под стражу.

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В Москве айтишник убил жену топором после ссоры
11 октября 2024, 09:16

Фото: iStock/Grape_vein

В загородном коттедже во Владимирской области 46-летний айти-инженер Виталий убил свою супругу Елену в ходе конфликта. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, пара отдыхала на природе, когда между ними возникла ссора. Виталий, желая утихомирить жену, схватил топор и несколько раз ударил её, в результате чего женщина скончалась на месте.

Сообщается, что после совершения преступления мужчина попытался скрыть следы, спрятав тело Елены в лесу и сообщив родным, что она пропала. В тот же день её близкие начали поиски.

Спустя несколько дней правоохранительные органы раскрыли преступление, мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что у супругов остались двое сыновей, 20 и 15 лет. Отмечается, что подозреваемый занимается внедрением и развитием IDM-систем.

Число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Азербайджанец расстрелял русскую экс-жену, которая подала на развод из-за избиений
Подозреваемый в убийстве экс-супруги в Могоче мог выстрелить более 10 раз
11 октября 2024, 08:15

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В городе Могоче Забайкальского края азербайджанец расстрелял русскую экс-жену, которая подала на развод из-за избиений. Отцу погибшей преступник сказал, что гордится убийством. Об этом говорится в Telegram-канале СУ СКР по Забайкальскому краю.
Согласно информации ведомства, 31-летний подозреваемый в убийстве бывшей супруги мог выстрелить в неё 12 раз из переделанного травматического пистолета. Когда злоумышленник встретился с отцом погибшей на опознании тела, то сказал ему, что гордится убийством и ни о чем не жалеет, так как «сдержал свое слово». Ранее он угрожал девушке, что убьет ее, если она не вернется домой.

Уточняется, что азербайджанец обещал перерезать девушке горло, после отчего «отсидеть три года и выйти по УДО». На данный момент проводится комплекс следственных мероприятий по сбору и закреплению доказательств преступления.

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#тела
#забайкальский край
#убийство
#пистолет
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Число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло
В Москве при пожаре в «доме-корабле» погибли два человека
11 октября 2024, 07:32

Фото: istock/photovs

В Москве при пожаре в «доме-корабле» погибли два человека. Об этом информирует МЧС России.
«На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины», — отметили в МЧС.

В результате тушения пожара в «доме-корабле» удалось спасти 3 жильцов, еще 80 человек эвакуировались самостоятельно.

По данному инциденту начата доследственная проверка. Прокуратура взяла дело под свой личный контроль. На месте происшествия работает межрайонный прокурор, была назначена пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, что пожар вспыхнул рано утром в одной из квартир «дома атомщиков» на Большой Тульской улице. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров, пожар был ликвидирован.

Отметим, что «Дом-корабль» начали строить в 70-х годах, а завершили в 1986 году. Он выполнен в постмодернистском стиле архитекторами Владимиром Бабадом и Всеволодом Воскресенским. Здание известно своей уникальной формой и внушительными размерами — длина составляет 400 метров. В доме расположено 980 квартир.

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#мчс
#пожар
#дом
#происшествия
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Шесть машин столкнулись в Северо-Западном тоннеле Москвы, подробности
10 октября 2024, 23:37

Фото: istock/Bilanol

В Северо-Западном тоннеле столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, на месте аварии работают оперативные службы, включая две пожарные машины. По данным Департамента транспорта Москвы, ранее было известно о столкновении трёх автомобилей, однако число участников аварии возросло.

Инцидент вызвал серьезные затруднения в движении транспорта в сторону области. Причины аварии устанавливаются, информация о пострадавших уточняется. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что на Краснополянской трассе в Сочи произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, включая «Газель» и экскурсионный автобус.
В результате аварии пострадали несколько человек, точное количество пострадавших уточняется, сообщили в краевом управлении МВД. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд и столкнулся с другим автомобилем.

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#новости
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СК завел дело на учителя химии из Чечни, который оскорблял христиан в соцсетях
10 октября 2024, 21:57

Фото: сайт СК РФ

На оскорбившего христиан учителя из Чечни завели уголовное дело в Следственном комитете. Как уточнили в ведомстве, преподаватель химии и физкультуры Мансур Жабраилов публиковал скандальные ролики оскорбительного содержания в сети.
«По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года публиковал в сети интернет информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих», — пояснили в региональном СК.
Фигуранта уже уволили и задержали, сейчас с ним работают следователи. Жабраилов извинился за свои слова в эфире республиканской гостелерадиокомпании «Грозный».

Ранее сообщалось, что увидела россиянка из Омска на теле своей трехлетней дочери, когда забрала ее из садика.

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#учителя
#новости
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EMSC: землетрясение зафиксировали под Выборгом в Ленобласти
10 октября 2024, 21:39

Фото: istockphoto/SteveCollender

Землетрясение зафиксировали под Выборгом в Ленобласти. Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), его магнитуда составляет 1,5.
Уточняется, что явление весьма редкое, эпицентр был на десятикилометровой глубине.

А в акватории Байкала накануне случилось землетрясение, чья магнитуда составила 3,9. Как уточнили в главке МЧС по Бурятии, все объекты жизнеобеспечения работают штатно. Подземные толчки не ощущались явно.

Кроме того, в конце прошлого месяца землетрясение произошло в Сахалинской области. Эпицентр был в Охотском море, в 46 километрах от населенного пункта Головнино. Очаг находился на глубине почти 80 километров.

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#ленинградская область
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Россиянка забрала трехлетнюю дочь из садика в Омске и увидела у нее укусы
10 октября 2024, 21:24

Фото: istockphoto/RkaKoka

Укусы на теле трехлетней дочери, забрав ее из садика, увидела россиянка из Омска. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск». Уточняется, что в минувший вторник, 8 октября, родительнице позвонила воспитательница, сообщив об инциденте. Укусы были на руках, ноге, спине и животе.
«Предполагаю, что дети находились в группе одни, без взрослых. Как оказалось после этого инцидента дети оставались одни систематически», — цитирует Telegram-канал маму девочки.

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону, где мальчики укололись шприцами с кровью на детской площадке на Металлургической.

Ранее сообщалось, что на одной из станций московского метро мужчина упал на рельсы.

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Губернатор Забайкалья вытер козявку об главу лесничества — видео
Губернатор Забайкалья Осипов поковырял в носу и вытер руку об главу лесничества
10 октября 2024, 19:28

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поковырялся в носу, а потом вытер руку об главу лесничества, которая в этот момент зачитывала доклад. Неловкий момент попал на видео, которое выложил телеграм-канал Mash.
Отмечается, что все произошло во время выезда, когда руководитель местного лесничества Елена Шаляпина стоя с ручкой и планшетом что-то объясняла главе региона. Сам Осипов в этот момент поковырялся в носу и, озираясь по сторонам, вытер руку об рукав чиновницы.

Канал утверждает, что на вопрос их редакции «Зачем он вытер козюлю?» губернатор отвечать отказался, а в его приемной попросили позвонить завтра или отправить официальный запрос.



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#видео
#соцсети
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Мужчина упал на рельсы на станции «Нагатинский затон» в Москве
10 октября 2024, 18:06

Фото: iStock/hank5

На станции «Нагатинский затон» столичного метрополитена на пути упал человек, из-за чего были временно увеличены интервалы движения. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
«На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении ведомства.

При этом Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на очевидцев сообщает, что на станции «Нагатинский затон» мужчина упал на рельсы. Его быстро оттуда подняли на платформу и увезли на скорой помощи.

При этом в Дептрансе столицы уточнили, что график движения поездов был восстановлен уже через пять минут после происшествия.

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