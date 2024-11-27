«Кринж, вайб и треш»: философ рассказал, как привлечь на работу «зумеров»

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Для того, чтобы привлечь молодежь в экономику, работодателям следует начать учить ее сленг. Такое мнение выразил профессор Волгоградского государственного университета, культуролог, доктор философских наук Андрей Макаров во время своей лекции в Казани. По его словам, между поколениями сейчас наблюдается разрыв в коммуникации.
По мнению Макарова, будущее экономики за людьми из поколения Z — тем, кому до 28 лет — потому нужно учить их язык и сленг. Как передает «Татар-Инфо», во время лекции профессор то и дело разбавлял свою речь молодежными сленговыми словечками: «кринж», «вайб», «треш», «краш», «жиза», «ливать» – и другими.
Философ добавил, что зарплаты растут быстрее МРОТ, потому «общество сытое, голода нет», а из этого следует нежелание молодежи искать работу.
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«Низкая безработица – здорово! Но для инвесторов не здорово. Почему? Потому что нет конкуренции на рынке труда. Низкая она еще и потому, что есть демографические ямы, смертность, в том числе среди молодежи», — считает он.
Философ добавил, что зарплаты растут быстрее МРОТ, потому «общество сытое, голода нет», а из этого следует нежелание молодежи искать работу.
«Нужна какая-то должность или специалист, который будет выполнять функции посредника. Грубо говоря, переводчика с Z на другой язык. Я бы нанял Зета для Зетов не как консультанта, а как некоего куратора», — отметил Макаров.Читайте также:
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Данил Пономарев