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«Кринж, вайб и треш»: философ рассказал, как привлечь на работу «зумеров»

Философ Макаров: для привлечения молодежи в экономику следует учить ее сленг
Фото: iStock/JackF

Фото: iStock/JackF

Для того, чтобы привлечь молодежь в экономику, работодателям следует начать учить ее сленг. Такое мнение выразил профессор Волгоградского государственного университета, культуролог, доктор философских наук Андрей Макаров во время своей лекции в Казани. По его словам, между поколениями сейчас наблюдается разрыв в коммуникации.
По мнению Макарова, будущее экономики за людьми из поколения Z — тем, кому до 28 лет — потому нужно учить их язык и сленг. Как передает «Татар-Инфо», во время лекции профессор то и дело разбавлял свою речь молодежными сленговыми словечками: «кринж», «вайб», «треш», «краш», «жиза», «ливать» – и другими.
«Низкая безработица – здорово! Но для инвесторов не здорово. Почему? Потому что нет конкуренции на рынке труда. Низкая она еще и потому, что есть демографические ямы, смертность, в том числе среди молодежи», — считает он.


Философ добавил, что зарплаты растут быстрее МРОТ, потому «общество сытое, голода нет», а из этого следует нежелание молодежи искать работу.
«Нужна какая-то должность или специалист, который будет выполнять функции посредника. Грубо говоря, переводчика с Z на другой язык. Я бы нанял Зета для Зетов не как консультанта, а как некоего куратора», — отметил Макаров.
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Более 250 человек побывали на семинаре по финансовой грамотности в Московской области
27 ноября 2024, 13:58

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского прошёл масштабный семинар для руководителей членских организаций, главных бухгалтеров и членов контрольно-ревизионной комиссии профсоюза работников сферы здравоохранения РФ, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с бухгалтерским учётом, финансами и актуальными проблемами профсоюзных организаций. Они также рассмотрели изменения в налоговом законодательстве на период с 2024 по 2025 год и формирование устойчивой финансовой стратегии профсоюза.

«Для наших членов Профсоюза — это уникальная возможность совершенствовать свои знания, узнать нововведения по налоговому кодексу, аудиту, укрепить финансовую базу своей организации и изучить принципы рационального расходования средств на культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия», — сообщила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.
Семинар был основан на примерно тридцати вопросах, которые интересуют профсоюзные организации. Некоторые из них касались подготовки к отчётно-выборному периоду, который пройдёт в следующем году.

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#минздрав мо
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Для долголетов Каширы организовали занятия по йоге смеха
27 ноября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятия по йоге смеха проводит для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие» сертифицированный тренер Елена Данилевская, такие тренировки улучшают состояние тела и духа, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«На йоге смеха участников учат специальным дыхательным техникам, которые заставляют улыбаться, нейро-танцу и объясняют правила улыбки», — говорится в сообщении.
Занятия йогой смеха для долголетов проводятся по понедельникам в 15:00 и по четвергам в 10:00 по адресу: округ Кашира, микрорайон Ожерелье, Советская улица, дом №18.

В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. На любое занятие в Кашире можно записаться по телефону: 7(49669) 28-147.

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#кашира
#йога
#активное долголетие
#тренировки
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На портал госуслуг Подмосковья подано 11,5 тыс. уведомлений о сносе здания
27 ноября 2024, 13:46

Фото: Фотобанк МО

На региональный портал госуслуг Московской области с января поступило более 11,5 тыс. уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Воспользоваться онлайн-услугой может застройщик – физическое или юридическое лицо, а также технический заказчик, планирующий снести объект капитального строительства.
«Уведомление о предстоящем сносе объекта должно быть направлено не позднее чем за семь рабочих дней до старта работ. Сообщение о завершении сноса нужно предоставить в течение семи рабочих дней после их окончания», – рассказали в Мингосуправления.
Там добавили, что в электронную форму заявления внедрены два автоматических сервиса. Один автоматически заполняет адрес сносимого объекта по указанному кадастровому номеру земельного участка, второй проверяет наличие на нем обременений.

Помимо этого, в рамках услуги «Подача уведомлений о начале сноса объекта и о завершении сноса» работает функционал направления за заявителя в Росреестр пакета документов для снятия объекта с кадастрового учёта и погашения права собственности.

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#здание
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В Московской области отремонтировали около 9 тысяч дефектов дорожного покрытия
27 ноября 2024, 13:43

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала ноября дорожные службы Подмосковья устранили около 8,9 тысячи дефектов дорожного покрытия, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На муниципальных дорогах отремонтировали более 5 тысяч ям, а на региональных дорогах специалисты Мосавтодора устранили порядка 3,8 тысяч дефектов», — подчеркнули в ведомстве.
Ремонт дорог в Московской области проводится ежедневно в течение всего года, и специалисты регулярно проверяют состояние дорожного полотна. В среднем каждую неделю устраняется около 2 тысяч дефектов.

В холодное время года для устранения дефектов используется холодная смесь или литой асфальтобетон. Весь процесс регистрируется в системе контроля и планирования дорожных работ (СКПДИ), что позволяет контролировать качество выполнения работ.

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#дороги
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Один из регоператоров Подмосковья провёл для студентов РГУНХ экологическую лекцию
27 ноября 2024, 13:31

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Экологическая лекция на тему раздельного сбора отходов была проведена региональным оператором Ногинского кластера для студентов Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Студентам наглядно продемонстрировали ценные фракции, которые часто оказываются в мусорных баках, а также способы организации раздельного сбора отходов в домашних условиях. Особое внимание было уделено двухпоточной системе сбора отходов «Два Бака», которая используется в Московской области.

Студенты узнали, какие природные ресурсы используются для производства пластика, стекла, бумаги и металла, а также какие продукты получаются в результате переработки этих материалов. Они также обсудили потенциальный вред для окружающей среды, связанный с неправильной утилизацией отходов.

Занятие было частью экологического курса «Береги природу, сортируй отходы», который региональный оператор Ногинского кластера проводит в Московской области уже четыре года.

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В двух деревнях округа Кашира установили новые остановочные павильоны
27 ноября 2024, 13:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Новые павильоны остановок общественного транспорта установили специалисты Мосавтодора в деревнях Маслово и Топканово городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Павильоны автобусных остановок монтируют из прочного металлокаркаса с прочным навесом-защитой от осадков и ударопрочного стекла. Прозрачные боковые стены остановок позволяют пассажирам увидеть приближающийся транспорт», — говорится в сообщении.
Кроме того, новые остановочные павильоны оснащают скамейками и урнами.

В администрации также отметили, что новый автобусный остановочный пункт с павильоном появится в деревне Железня. Благодаря этой остановке общественный транспорт станет доступнее не только для жителей самой деревни, но и для тех, кто проживает в расположенных рядом СНТ.

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#кашира
#остановки
#автодор
#общественный транспорт
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Учащихся Московской области приглашают принять участие в квиз-турнире по криптографии
27 ноября 2024, 12:56

Фото: istockphoto / sasha85ru

Школьников и студентов Московской области в возрасте от 14 до 22 лет приглашают принять участие в онлайн квиз-турнире «Мир Крипто». Он посвящён криптографической службе России, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Мероприятие будет проходить 14 декабря с 8:00 до 18:00.

На турнире участники познакомятся с историческими фактами, узнают о главных героях криптографии, изучат новые методы поиска информации и решения задач и познакомятся с различными видами шифрования и их применением.

Количество участников в команде может достигать пяти человек. Регистрация на квиз открыта до 13 декабря. За день до мероприятия участникам будет отправлена ссылка для участия.

Результаты турнира будут объявлены до 20 декабря. Все участники получат именные электронные сертификаты, а победители — ценные призы от партнёров соревнования.

Более подробную информацию и возможность зарегистрироваться на турнир можно найти по ссылке.

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#подмосковье
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В Московской области уровень безработицы достиг рекордного минимума
27 ноября 2024, 12:55

Фото: Министерство социального развития Московской области

Уровень безработицы в Московской области продолжает снижаться. На сегодняшний день он составляет 0,13% и достиг исторического минимума, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Подмосковье занимает первое место среди регионов с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. Сегодня в области доступно свыше 74 тысяч вакансий, в то время как количество безработных не превышает и 6 тысяч», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Министерство социального развития Московской области также сообщает, что для поиска работы можно воспользоваться услугами Кадрового центра региона, где жителям окажут помощь в трудоустройстве.

Чтобы обратиться в центр, необходимо подать заявку через портал «Работа в России», где также представлены предложения работодателей региона о вакансиях.

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Продавец фруктов получит награду за спасение пассажиров горящего SSJ-100
Спасшего попутчиков из горящего SSJ-100 продавца фруктов Султанова наградят
27 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Продавца фруктов и овощей из Краснодара Султана Султанова, который спас попутчиков из горящего в турецкой Анталье самолета Sukhoi Superjet 100, наградят в Госдуме. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Депутат Дмитрий Гусев обратился к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой отметить героический поступок мужчины.

Утверждается, что Султанов летел в Турцию по рабочим вопросам. Во время ЧП он открыл аварийную дверь и помог выбраться из салона другим людям. Сам мужчина заявил, что не считает себя героем и уверен, что в день происшествия всех спас Бог.

Напомним, вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. В настоящее время сотрудники СК РФ организуют комплекс проверочных мероприятий.

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