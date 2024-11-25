Россиянам раскрыли лучшее время для отпусков в следующем году

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Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что наилучшим вариантом дат отпуска будет 9-10 января, так как в это время получится отдохнуть 15 дней.
Выгодными датами отпусков она назвала и 28-30, 9-11 июня, а также месяцы март, февраль и декабрь. Не лучшим временем для отдыха станут июнь, ноябрь и май из-за меньшего количества рабочих дней.
Ранее сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что 9% россиян планируют продлить себе новогодние праздники.
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«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска, если вы хотите его продлить, — выбирать для отдыха месяц, в котором есть праздники и при этом остаётся достаточное количество рабочих дней. Так вы сможете отдохнуть дольше и при этом получить хорошую оплату труда за отработанные дни», — прокомментировала в беседе с RT Санина.
Ранее сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что 9% россиян планируют продлить себе новогодние праздники.
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Мелисса Тимофеева