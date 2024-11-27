В Московской области уровень безработицы достиг рекордного минимума

Фото: Министерство социального развития Московской области
Уровень безработицы в Московской области продолжает снижаться. На сегодняшний день он составляет 0,13% и достиг исторического минимума, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Подмосковье занимает первое место среди регионов с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. Сегодня в области доступно свыше 74 тысяч вакансий, в то время как количество безработных не превышает и 6 тысяч», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
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