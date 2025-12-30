Криптобиржа Binance остановила вывод биткоинов на банковские карты украинцев
Криптобиржа Binance временно остановила вывод биткоинов на банковские карты пользователей с Украины. Ограничение будет действовать до отдельного уведомления, о чем сообщает Forbes.
Новые условия начали действовать с 29 декабря. Они связаны с необходимостью адаптации Binance к новым европейским нормативным требованиям, включая ужесточение регулирования операций с криптоактивами. Изменения затронули часть привычных для пользователей функций.
В частности, на платформе перестали исполняться лимитные ордера на покупку криптовалюты. Также стало недоступно автоматическое инвестирование по заданному графику. Эти ограничения касаются только отдельных инструментов и не означают полной остановки операций.
При этом пользователи по-прежнему могут использовать банковские SWIFT-переводы, а также пополнять счет через Apple Pay и Google Pay. Банковские карты остаются доступными для исходящих операций, несмотря на временную приостановку вывода биткоинов.
