В Махачкале мужчина построил лифт до собственной квартиры и возмутил соседей

30 декабря 2025, 16:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Махачкале в многоквартирном доме появился персональный лифт к одной из квартир и общественный туалет на первом этаже. Соседи считают, что такие изменения нарушают их права и создают серьезные проблемы.