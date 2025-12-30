В Махачкале мужчина построил лифт до собственной квартиры и возмутил соседей
В Махачкале в многоквартирном доме появился персональный лифт к одной из квартир и общественный туалет на первом этаже. Соседи считают, что такие изменения нарушают их права и создают серьезные проблемы.
Как сообщает Telegram-канал Baza, речь идет о доме на проспекте Расула Гамзатова. Один из собственников провел отдельный лифт прямо с улицы к своей квартире на четвертом этаже. Конструкция выводит в общий подъезд трубы и оголенные провода. Кроме того, лифт работает очень шумно — по словам жильцов, во время его движения в квартирах трясутся стены.
Еще один владелец переоборудовал квартиру под офис и обустроил на первом этаже общественный туалет для сотрудников, разместив его на месте кладовки. Санузел постоянно открыт, и им пользуются все желающие. Жильцы жалуются, что дети работников офиса не всегда доходят до туалета и справляют нужду прямо в подъезде, тогда как сами сотрудники ходят по другой лестнице и с проблемой не сталкиваются.
По словам жителей, они массово пишут жалобы, но реакции на них нет. Также отмечается, что на втором этаже этого же дома находится офис БТИ, который выдает разрешения на подобные перепланировки.
Читайте также: