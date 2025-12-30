Россиянину вернули зрение с помощью части его ребра
Врачи РКБ Татарстана восстановили пациенту орбиту глаза из части его же ребра. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
Уточняется, что 30-летний житель Тетюшского района поступил в больницу в начале декабря после травмы. У него перестало полноценно открываться веко и появилось двоение в глазу. Обследование выявило перелом дна орбиты.
С помощью компьютерной томографии и 3D-печати медики смоделировали часть черепа с переломом, а также определились с материалом для реконструкции. Сначала хирурги взяли хрящ из грудной клетки пациента, а затем пересадили его в область глазницы.
Операция длилась два часа и прошла успешно. Зрение мужчины полностью восстановилось.
