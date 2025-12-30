Россиянину вернули зрение с помощью части его ребра

30 декабря 2025, 16:55

В Татарстане хирурги восстановили пациенту орбиту глаза из части его же ребра

Фото: iStock/Gumpanat

Врачи РКБ Татарстана восстановили пациенту орбиту глаза из части его же ребра. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.