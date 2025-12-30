На радио «Судного дня» заиграла тема «Лебединого озера»
В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», начали звучать музыкальные композиции. Об этом пишет «Лента.ру».
Музыка появилась в эфире около 16:07. Среди прозвучавшего — тема из балета «Лебединое озеро» и песня из советского мультфильма «Бременские музыканты». По предположениям, на этой частоте может работать пиратский передатчик.
УВБ-76 вещает с 1976 года и у радиолюбителей получила прозвище «жужжалка» — большую часть времени в эфире слышно шумы и характерное жужжание. Периодически станция передает закодированные сообщения, которые пользователи в соцсетях нередко связывают с крупными мировыми событиями.
Ранее, 17 ноября, сообщалось о переданных УВБ-76 сигналах, которые вызвали волну тревоги.
Читайте также: