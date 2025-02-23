Криптобиржа объявила о награде более $100 миллионов за поимку ограбивших ее хакеров

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Криптобиржа Bybit объявила о вознаграждении в размере до 140 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать хакеров, похитивших криптовалюту на 1,4 миллиарда. Об этом сообщили представители платформы на ее официальном сайте.
Крупнейшая в истории крипторынка кража произошла 21 февраля: злоумышленники подменили пользовательский интерфейс биржи и вывели средства в криптовалюте Ethereum на множество кошельков.
Генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что компания привлекла промежуточные кредиты у партнеров и покрыла около 80% убытков. После инцидента курс биткоина резко обвалился. Аналитики подтверждают, что это самая масштабная криптокража за всю историю, награда в 140 миллионов также может стать рекордной.
Расследование инцидента продолжается.
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Генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что компания привлекла промежуточные кредиты у партнеров и покрыла около 80% убытков. После инцидента курс биткоина резко обвалился. Аналитики подтверждают, что это самая масштабная криптокража за всю историю, награда в 140 миллионов также может стать рекордной.
Расследование инцидента продолжается.
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Мария Моисеева