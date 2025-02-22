«Та самая витаминка»: иллюзионист Сафронов раскрыл, что помогло ему победить рак

Сергей Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_sergey)
Иллюзионист Сергей Сафронов, у которого в 2021 году обнаружили лимфому, в настоящий момент находится в ремиссии. Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» поделился, что сцена помогла ему вылечить рак.
Сафронов рассказал, что когда он лечился, то старался отвлечься работой. В этом намерении артиста поддержал доктор, которому он до сих пор очень признателен.
В то же время иные медики советовали Сафронову ложиться в стационар и заниматься здоровьем. Однако иллюзионист их не послушал.
Телеведущий подчеркнул, что выходя на сцену, он словно открывал «невидимую баночку», которая сразу заряжала его энергией.
Аплодисменты давали Сафронову много силы, и он чувствовал, как «батарея заполняется». Именно эмоции от выполненных трюков помогли Сергею выздороветь, уточнил он.
Напомним, что три года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения составлял порядка 12 сантиметров. В настоящий момент Сергей находится в ремиссии.
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«Я не хочу хвастать, но в этом есть определённый не кайф, а именно долгожительство артиста, именно та самая витаминка. Знаете, говорят, сцена лечит. Так вот это тот самый момент», — отметил Сергей в беседе с 78.ru.
В то же время иные медики советовали Сафронову ложиться в стационар и заниматься здоровьем. Однако иллюзионист их не послушал.
Телеведущий подчеркнул, что выходя на сцену, он словно открывал «невидимую баночку», которая сразу заряжала его энергией.
Аплодисменты давали Сафронову много силы, и он чувствовал, как «батарея заполняется». Именно эмоции от выполненных трюков помогли Сергею выздороветь, уточнил он.
Напомним, что три года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения составлял порядка 12 сантиметров. В настоящий момент Сергей находится в ремиссии.
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Ольга Енгалычева