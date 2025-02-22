В Тверской области BMW на огромной скорости врезался в ограждение — видео

Видео: telegram-канал «Госавтоинспекция Тверской области»
22 февраля на 140-м километре автомагистрали СПАД М-11 в Конаковском районе произошло столкновение автомобилей BMW и Citroen. Одна из машин врезалась в препятствие со смертельными последствиями, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Тверской области».
По данным экстренных служб, водитель и пассажир BMW погибли на месте.
Еще один пассажир иномарки с тяжелыми травмами госпитализирован.
На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС России по Тверской области и бригады БСМП. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось.
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Еще один пассажир иномарки с тяжелыми травмами госпитализирован.
На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС России по Тверской области и бригады БСМП. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось.
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Мария Моисеева