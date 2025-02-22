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В Тверской области BMW на огромной скорости врезался в ограждение — видео

BMW врезался в ограждение и в Citroen на трассе М-11, погибли два человека

Видео: telegram-канал «Госавтоинспекция Тверской области»

22 февраля на 140-м километре автомагистрали СПАД М-11 в Конаковском районе произошло столкновение автомобилей BMW и Citroen. Одна из машин врезалась в препятствие со смертельными последствиями, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Тверской области».
По данным экстренных служб, водитель и пассажир BMW погибли на месте.

Еще один пассажир иномарки с тяжелыми травмами госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС России по Тверской области и бригады БСМП. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось.

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В Санкт-Петербурге малыш умер после ужина
22 февраля 2025, 23:04

Фото: iStock/ Marija Stepanovic

В Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось, сообщил 78.ru.
По информации телеканала, вечером 21 февраля мальчик поужинал, после чего ему неожиданно стало плохо: у малыша началась рвота, появились судороги, он стал задыхаться.

Родители мальчика вызвали скорую помощь. Приехавшие спустя пять минут врачи госпитализировали несовершеннолетнего, но спасти его не получилось. У ребенка диагностировали остановку сердца, синдром Стерджа-Вебера, врождённую глаукому, задержку психомоторного развития.

Ранее в Санкт-Петербурге в районе Площади Восстания мужчина разрезал грудь в районе сердца и принялся выводить на холсте, закреплённом на мольберте, какую-то надпись своей кровью. Всё это происходило на глазах изумлённых детей, подростков и взрослых, которых всегда много в этом проходном месте — рядом огромный ТРЦ «Галерея».

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#скорая помощь
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В Питере неадекватный уличный художник разрезал грудь и начал кровью писать на холсте
В Петербурге на глазах прохожих уличный художник писал на холсте своей кровью
22 февраля 2025, 19:37

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

В Санкт-Петербурге в районе Площади Восстания странноватый молодой «художник» разрезал грудь в районе сердца и принялся выводить на холсте, закреплённом на мольберте, какую-то надпись своей кровью. Всё это на глазах изумлённых детей, подростков и взрослых, которых всегда много в этом проходном месте — рядом огромный ТРЦ «Галерея».
Большая толпа моментально окружила этого зеленоволосого мастера кисти и «пера», если использовать блатную терминологию, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Ошарашенная публика пыталась понять, что за перфоманс показывает им этот необычный художник-саморез. Насколько удалось рассмотреть, на холсте он пытался начертать кровью слово «Святой» крупными буквами. Но, видимо, ножом парень владел лучше, чем кистью, так как крови было много, а надпись больше напоминала то ли «Оля, пой», то ли «О, я твой».

Вскоре незамысловатые письмена кровью были закончены, причём не по воле уже пошатывающегося автора. Сеанс прервали правоохранители. Они забрали не то художника, не то резчика по собственному телу в отдел полиции, где после оказания медицинской помощи ему предстоит объяснить все особенности своего искусства. Пока неизвестно, был ли парень под воздействием психотропных или запрещённых веществ.

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#художник
#санкт-петербург
#нож
#картина
#полиция
#кровь
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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали устроить ещё одну атаку в России
ТАСС: фигуранты дела о теракте в «Крокусе» хотели устроить атаку в Каспийске
22 февраля 2025, 18:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» намеревались устроить ещё одну атаку в России. Об этом пишет ТАСС.
Из материалов уголовного дела следует, что трое обвиняемых Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев в период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года незаконным путём приобрели, перевезли и в дальнейшем хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним.

После теракта в концертном зале в Красногорске они изготовили взрывное устройство и планировали совершить ещё один теракт, но уже на набережной Каспийска в Дагестане.

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#пистолет
#боеприпасы
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#дагестан
#террористы
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«Спасла только младшего»: Трое детей из многодетной семьи погибли в огне пожара под Курганом
В Курганской области во время пожара погибли трое детей из многодетной семьи
22 февраля 2025, 15:21

Фото: пресс-служба МЧС РФ

В городе Шадринск, что в Курганской области, произошла страшная трагедия. Во время пожара в частном доме погибли трое из пятерых детей из многодетной семьи, которых родители оставили дома одних. Первоклассница сумела вытащить из огня четырёхмесячного брата.
Об ужасном происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Известно, что в момент возникновения возгорания глава семьи был на работе, а мама ребятишек ушла в магазин. Огонь в доме увидели соседи, они же вызвали сотрудников пожарно-спасательной службы.

На месте происшествия огнеборцы обнаружили тела трехлетнего ребенка и двух четырехлетних близнецов. Старшая сестра, учащаяся первого класса, успела вынести из дома четырехмесячного малыша. Семья относится к благополучным и не состоит на учете в социальных службах и органах опеки.

Фото: пресс-служба МЧС РФ

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, опрашиваются свидетели трагедии.

«Двое выживших детей не пострадали, семье будет оказана не только материальная помощь, но и помощь психолога. Предлагаются варианты для размещения в маневренном жилом фонде. Администрация города также окажет помощь в организации похорон», — говорится в сообщении телеграм-канала правительства Курганской области.

Губернатор региона Вадим Шумков выразил глубокие соболезнования и лично пообещал оказать всестороннюю помощь семье, переживающей такую тяжёлую утрату.

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В аэропортах Казани и Нижнекамска введён в действие план «Ковёр»
22 февраля 2025, 09:46

Фото: istockphoto/Ankabala

Утром 22 февраля в аэропортах Казани и расположенного в примерно 400 километрах от столицы Татарстана Нижнекамска введён план «Ковёр». Этот режим работы воздушных гаваней подразумевает временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко. В своём телеграм-канале он написал, что ограничения распространяются на аэропорты Казань и Бегичево в Нижнекамске. Спикер Росавиации также добавил, что экипажи и командиры воздушных судов, диспетчеры и представители наземных служб делают всё возможное для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

План «Ковёр» в воздушных гаванях двух городов Татарстана действовал до 09:00 по Москве. После наступления указанного времени все ограничения были сняты, аэропорты вернулись к работе в штатном режиме. Об этом Кореняко также сообщил в своей социальной сети.

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах России
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#ограничения
#казань
#самолёты
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