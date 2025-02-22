Скандал на «Суперстар!» Лера Кудрявцева нецензурно обругала Сергея Соседова из-за песни Шатунова и покинула шоу

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)
На шоу «Суперстар» произошёл скандал. Лера Кудрявцева осталась в восторге от исполненной Сергеем Челобановым песни Юрия Шатунова. А вот Сергей Соседов заявил, что номер привёл его в ужас.
Последний выпуск программы был посвящён хитам Юрия Шатунова, который скончался в июне 2022 года. Бывший фаворит Аллы Пугачёвой представил собственную интерпретацию композиции «Грёзы». Номер Челобанова произвёл сильное впечатление на членов жюри.
Посмотрев на Кудрявцеву, ведущая шоу Наташа Королёва предложила ей выпить валокордин. Та в ответ подтвердила, что ей нехорошо. Но, убедившись, что за кулисами есть врачи, она высказала мнение о номере.
Однако обратное мнение выразил Соседов, который заявил, что находится в состоянии шока. Музыкальный критик назвал произошедшее «психиатрическим театром» и подчеркнул, что номер ввёл его в состояние ужаса, ему было плохо на физическом уровне.
Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Виталий Невар)
Слова Соседова возмутили Кудрявцеву.
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Посмотрев на Кудрявцеву, ведущая шоу Наташа Королёва предложила ей выпить валокордин. Та в ответ подтвердила, что ей нехорошо. Но, убедившись, что за кулисами есть врачи, она высказала мнение о номере.
«Слушайте, ребята, вы что творите? У меня слёзы, ком в горле. Когда я слышала эту песню в исполнении Юры – это был такой пацанячий вокал, песня с мальчишеским смыслом. Сейчас Сергей Васильевич сделал... Это была театральная драма с нереальной постановкой, которая привнесла в эту песню новый смысл. Это было просто на разрыв. Я сдаюсь», – эмоционально заявила Кудрявцева.Выступление также высоко оценили Ольга Зарубина и Стас Пьеха.
Однако обратное мнение выразил Соседов, который заявил, что находится в состоянии шока. Музыкальный критик назвал произошедшее «психиатрическим театром» и подчеркнул, что номер ввёл его в состояние ужаса, ему было плохо на физическом уровне.
Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Виталий Невар)
Слова Соседова возмутили Кудрявцеву.
«Клянусь, я сейчас с тобой поругаюсь. Никогда в жизни этого не было. Именно искусство должно доводить до такого состояния! Больше ничего! Ни алкоголь, ни наркотики, ничего!», – закричала телеведущая.Увидев, что Сергей не согласился с ней, она вынула из-под ягодиц подушку, на которой сидела, и бросила в него. Однако критик продолжил настаивать на своём, чем окончательно разозлил Леру. В итоге она нецензурно выругалась и покинула студию.
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Анастасия Чинкова