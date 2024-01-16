В Петербурге по делу о махинациях на 100 млн руб. задержали замглавы водоканала

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В Санкт-Петербурге сотрудники СК РФ задержали заместителя директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадима Чернышова.
Издание 47news сообщает, что топ-менеджер ГУПа подозревается в махинациях во время проведения конкурсов на сумму, превышающую 100 млн руб.
Намеренно завышалась стоимость при проведении конкурсов, где победителем оказывалась подконтрольная организация.
Вадим Чернышов обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. Обыски провели на его рабочем месте и по месту проживания.
Ранее на нескольких сотрудников «Водоканала Санкт-Петербурга» была возбуждена серия уголовных дел по факту выдачи технических условий для застройщиков.
В ноябре 2023 года огласили приговор одному из руководителей предприятия — Андрею Поздееву. Он признан виновным по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены».
Ранее сообщалось, что в Эстонии задержали профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в сотрудничестве с РФ, об этом сообщает ERR.
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Намеренно завышалась стоимость при проведении конкурсов, где победителем оказывалась подконтрольная организация.
Ранее на нескольких сотрудников «Водоканала Санкт-Петербурга» была возбуждена серия уголовных дел по факту выдачи технических условий для застройщиков.
В ноябре 2023 года огласили приговор одному из руководителей предприятия — Андрею Поздееву. Он признан виновным по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены».
Ранее сообщалось, что в Эстонии задержали профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в сотрудничестве с РФ, об этом сообщает ERR.
«Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — прокомментировали ситуацию в эстонском СМИ.При этом, в чём именно подозревают Морозова, не сообщаются. Подобные шаги объясняют интересами следствия.
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Мария Фирсова