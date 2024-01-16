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В Эстонии задержали профессора Морозова по подозрению в сотрудничестве с Россией

16 января 2024, 13:24
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Эстонии задержали профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в сотрудничестве с РФ, об этом сообщает ERR.
«Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — прокомментировали ситуацию в эстонском СМИ.

При этом, в чём именно подозревают Морозова, не сообщаются. Подобные шаги объясняют интересами следствия.


Известно, что профессора заключили в эстонскую тюрьму на срок в два месяца.

Ранее эстонский депутат Лео Куннас призвал разместить на границе с Россией противотанковые и противопехотные мины.

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#эстония
#задержание
#россияне
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В Москве во время урока умерла учительница информатики
16 января 2024, 13:31

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova

Учитель информатики московской школы №1358 умерла в учебном комплексе на улице Барышиха прямо на уроке.
«МК» пишет, что трагедия случилась в понедельник утром. 55-летняя Наталья Аристова неожиданно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врачи не смогли ее спасти.

Наталья Аристова работала по специальности 23 года. Среди её учеников были призеры муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по информатике и школьника, набравшие 100 баллов на ЕГЭ по информатике.

Ранее сообщалось, что под лавиной в Мурманской области погиб миллиардер Андрей Годунов. Годунов был основателем фирмы NBCOM Group, которая занималась продажей и ремонтом техники Apple. В 2023 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда рублей.

По информации Baza, 48-летний предприниматель отправился в походе на снегоходе в составе незарегистрированной группы туристов. Внезапно на маршрут, по которому передвигались туристы, сошла лавина.

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#информатика
#учитель
#москва
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Под лавиной в Мурманской области погиб миллиардер Андрей Годунов
16 января 2024, 13:10

Фото: iStock/med_ved

Российский миллиардер Андрей Годунов погиб при сходе лавины в Мурманской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Годунов был основателем фирмы NBCOM Group, которая занималась продажей и ремонтом техники Apple. В 2023 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда рублей.

По информации Baza, 48-летний предприниматель отправился в походе на снегоходе в составе незарегистрированной группы туристов. Внезапно на маршрут, по которому передвигались туристы, сошла лавина.

Вместе с Годуновым под лавину попал и его 54-летний бизнес-партёр Игорь Слонский. Трупы мужчин обнаружили 8 января неподалёку от ущелья Рамзай на горе Петрелиус.

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#смерть
#предприниматель
#туристы
#снегоход
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В Орле залило кипятком школьный кабинет во время урока
16 января 2024, 13:05

Фото: istock / Zhang Shu

В лицее №40 Орла во время занятий затопило школьный класс. Об этом информирует «Подъем».

Родители рассказал изданию, что во время урока из розеток и ламп неожиданно полился кипяток, а кабинет начал заполнять пар. Находящиеся в кабинете дети отправились домой.

В мэрии города заявили, что кипяток полило по причине коммунальной аварии, который затронула 2 квартала — 47 многоквартирных домов и 2 детских сада. Авария случилась из-за гидроудара, который возник из-за перепада электроэнергии. По данным городской администрации, почти во всех зданиях отопление восстановили.

Сообщается, что течь в школе устранили быстро с помощью закупки материалов и замены стояка.

Отопление в части домов запустили в понедельник, 15 января, и в ночь на вторник, 16 января. Сейчас без тепла остаются два дома.

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#авария
#дети
#отопление
#ночь
#родители
#аварии
#дома
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В Иркутске 20-летний студент загадочно исчез после отдыха в ночном клубе
В Иркутске девять месяцев разыскивают без вести пропавшего 20-летнего студента
16 января 2024, 12:54

Фото: istock / Evgeny Sergeev

В Иркутске 20-летний парень пропал после отдыха в ночном клубе. Студента разыскивают уже 9 месяцев. Об этом рассказала сестра молодого человека «Комсомольской правде».
Девушка заявила, что брат с товарищами пошел в развлекательное заведение в апреле 2023 года. На остановке молодые люди попрощались и поехали в свои общежития. Россиянин в тот день на связь с близкими так и не вышел. Но он отправил сообщение другу с текстом: «Все будет зашибись».

В ходе поисков рыбаки нашли паспорт парня. Волонтеры и полицейские проверили лес, но ничего больше не обнаружили. Позже бабушка студента нашла в телефоне номер внука, которого ни у кого больше не было. Семья пыталась дозвониться до парня, но безуспешно.

Молодой человек ростом примерно 1 метр 70 сантиметров, у него худощавое телосложение и темные короткие волосы. Также у него есть шрам на левой голени. В день пропажи он был в черной куртке с оранжевой подкладкой, серых джинсах и оранжевых ботинках.

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#семья
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#полицейские
#волонтеры
#люди
#девушка
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В Нижнем Новгороде 11 человек госпитализировали с ожогами из-за прорыва трубы
16 января 2024, 12:50

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

11 человек оказались в больнице с ожогами из-за прорыва трубы в старинном доме в Нижнем Новгороде.
SHOT пишет, что среди пострадавших двое детей. Кипяток хлынул на улицы после прорыва трубы диаметром 700 мм в доме XIX века постройки на Студёной улице. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами ожоги нижних конечностей 1-2 степени.

Более 3 тысяч человек в 20 многоквартирных домах остались без тепла из-за аварийной ситуации.

Ранее в Ростовской области вечером 13 января произошла серия отключений электроэнергии, из-за чего десятки тысяч человек остались без света, сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

«Произошла авария на линиях „Россетей“, и в различных районах города зафиксированы отключения электроснабжения», — написал в telegram-канале мэр Новочеркасска.
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#нижний новгород
#новости
#общество
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МВД: Три человека погибли в результате ДТП в Самарской области
16 января 2024, 12:48

Фото: iStock/Motortion

В результате ДТП, произошедшего на трассе в Самарской области, погибли три человека, об этом сообщает МВД по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла в 10:25 (по московскому времени) на 947-м километре автодороги М-5 «Урал» в Ставропольском районе Самарской области.

«На месте ДТП скончались три человека. Четыре человека госпитализированы в медучреждения», — прокомментировали ситуацию представители МВД.

Отмечается, что в настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все подробности случившегося.

Напомним, 11 января в результате столкновения грузовика и автобуса Нижегородской области погиб человек, ещё 11 пострадали.

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#мвд
#автодороги
#погибшие
#самарская область
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В Москве на преподавателя, совратившего нескольких учениц, возбудили дело
16 января 2024, 12:22

Фото: iStock/juriskraulis

В Москве в отношении педагога, который совратил нескольких учениц, возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 27-летний учитель истории из школы № 1987 вёл интимную переписку с несколькими несовершеннолетними девочками.

Первой в полицию обратилась мать 13-летней школьницы, которая рассказала, что обнаружила в телефоне дочери переписку с преподавателем, в которой он просил девочку прислать ему интимные фотографии.

Вечером 15 января заявление написали и родители 14-летней и 17-летней школьниц. По их словам, начиная с сентября 2023 года учитель совершал в отношении детей «действия сексуального характера».

Baza также сообщает, что у некоторых девочек педагог был записан в телефоне как «Вовочка».

При этом, следователи не исключают, что жертв педагога-педофила может быть больше.

Учителя задержали.

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#москва
#школа
#учитель
#педофилия
#уголовное дело
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Трепова* рассказала, откуда взяла статуэтку, из-за которой погиб Татарский
Дарья Трепова* заявила, что надеялась уехать на Украину
16 января 2024, 12:10

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Обвиняемая в совершении теракта в питерском кафе Дарья Трепова* заявила, что надеялась уехать на Украину, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 2 апреля 2023 года Трепова* пришла в питерское кафе, в котором проходила встреча с российским военным корреспондентом Владленом Татарским. По версии следствия, Трепова* передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой. В результате взрыва в кафе Татарский погиб, ещё 42 человека пострадали. 4 апреля Трепову* арестовали, а сегодня её доставили в суд Санкт-Петербурга для допроса.

В суде обвиняемая рассказала, что действовала по указу украинского журналиста Романа Попкова.

«Я Попкова знала достаточно давно, подписалась на него в соцсетях весной 2022 года, он тоже. Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтером на Украину, он ответил, что подумает», — заявила Трепова*.

В результате, по словам Треповой, Попков пообещал ей помощь с переездом на Украину и познакомил со своим другом по кличке Гештальт (настоящего имени Трепова* не знает). Именно он вручил ей статуэтку, которая обвиняемая передала Татарскому.

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*Признана террористкой и экстремисткой на территории РФ
#суд
#кафе
#санкт-петербург
#взрыв
#теракт
#украина
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Россиянка «лечила» 11-летнего сына от зубной боли мефедроном
На Кубани женщина давала сыну наркотики под видом лекарства от боли в зубах
16 января 2024, 12:08

Фото: istock / DedMityay

На Кубани женщина давала своему одиннадцатилетнему ребенку вещество, содержащее мефедрон, под видом препарата от боли в зубах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.

Помимо этого, мать склоняла сына к употреблению других наркотиков и давала запрещенные вещества несовершеннолетней дочке своей подруги.

На судебном заседании россиянка не признала вину, ей назначили 12 лет тюремного заключения в колонии общего режима. Ребенка передали родственникам по решению суда.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина попал в больницу с переломом полового члена. Россиянин употребил наркотики и почувствовал прилив сил, после чего предложил возлюбленной заняться сексом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщина
#мать
#служба
#наркотики
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