В Эстонии задержали профессора Морозова по подозрению в сотрудничестве с Россией

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В Эстонии задержали профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в сотрудничестве с РФ, об этом сообщает ERR.
«Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — прокомментировали ситуацию в эстонском СМИ.
При этом, в чём именно подозревают Морозова, не сообщаются. Подобные шаги объясняют интересами следствия.
Ранее эстонский депутат Лео Куннас призвал разместить на границе с Россией противотанковые и противопехотные мины.
Читайте также:
Эстонский депутат Куннас призвал разместить мины вдоль границы с РФ
«Следи за языком»: В Совфеде вынесли последнее предупреждение президенту Эстонии
Зеленский приехал в Эстонию для встречи с президентом и премьер-министром
Евгения Парфентьева