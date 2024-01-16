Неизвестные украли флешку из кабинета сотрудницы Госдумы

Фото: iStock/Konstantin Aksenov
Из кабинета сотрудницы Государственной думы украли флешку с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что рабочие места ещё двоих сотрудников, которые находятся в одном кабинете с женщиной, остались нетронутыми. В результате, сотрудница Госдумы написала заявление в полицию.
Читайте также:
«Украл магазин»: Пьяный мужчина пытался вынести из «Дикси» водку, но разбил её по дороге
Считавший себя невидимым мужчина совершил кражу и удивился аресту
Омич украл новогоднюю ель для возлюбленной и спрятал ее от полиции в ванной
Евгения Парфентьева