«Кристалл» выиграл у Jagermeister в суде дело о запрете продажи биттеров

Фото: iStock/Michał Chodyra
Арбитражный суд Москвы отклонил иск Mast-Jagermeister к калужскому заводу «Кристалл».
Mast-Jagermeister проиграл в суде калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» и сети WineStyle по иску на 197 млн рублей.
РИА Новости сообщает, что арбитражный суд Москвы отклонил требования производителя алкоголя из Германии о запрете на выпуск и продажу травяных ликеров (биттеров) Alter Heiler и Konig Heiler.
Правообладатель на бренд Jagermeister нашёл стиль оформления бутылок и этикеток похожим на свой и потребовал 197 млн рублей компенсации за нарушение прав.
Калужский «Кристалл» заявил, что названия немецких и отечественных биттеров по графике, фонетике и семантике различны, а оформление этикеток традиционно для биттеров.
Также ответчик заявил, что потребитель не может по ошибке купить продукт, который в 3 раза дешевле продукта Mast-Jagermeister.
Читайте также:
Россиян предупредили о колоссальном подорожании вина в 2024 году
Россиян предупредили о возможном исчезновении дешёвого вина
Торговые центры в России назвали преемника Zara разочарованием года
РИА Новости сообщает, что арбитражный суд Москвы отклонил требования производителя алкоголя из Германии о запрете на выпуск и продажу травяных ликеров (биттеров) Alter Heiler и Konig Heiler.
Правообладатель на бренд Jagermeister нашёл стиль оформления бутылок и этикеток похожим на свой и потребовал 197 млн рублей компенсации за нарушение прав.
Также ответчик заявил, что потребитель не может по ошибке купить продукт, который в 3 раза дешевле продукта Mast-Jagermeister.
Читайте также:
Россиян предупредили о колоссальном подорожании вина в 2024 году
Россиян предупредили о возможном исчезновении дешёвого вина
Торговые центры в России назвали преемника Zara разочарованием года
Мария Фирсова