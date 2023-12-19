Россиян предупредили о колоссальном подорожании вина в 2024 году

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К началу 2025 года из российских магазинов исчезнет импортное вино стоимостью до 700 рублей за бутылку. Об этом заявил президент Simple Group Максим Каширин. Однако гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский уверен, что цены вырастут значительно раньше, – в мае 2024-го года.
Как рассказал специалист «Радио 1», на рост цен повлияет подорожание акцизов на вино. Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр. С 1 мая 2024 года он вырастет до 108 рублей. Акциз на игристые вина, в том числе и российское шампанское, сейчас составляет 45 рублей, а с 1 мая следующего года эта ставка вырастет до 141 рубля. Таким образом, уверен Черниговский, найти импортное вино дешевле 600 рублей уже в конце весны 2024-го будет невозможно.
По словам собеседника, рост акцизов негативно отразится на винодельческом рынке. Он отметил, что в пересчёте на абсолютный алкоголь 80% всего объёма потребления в России – это розничный оборот пива и водки. После повышения цен на вина, этот показатель может вырасти.
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«Цены на импортную винодельческую продукцию повысились на 100-150 рублей ещё с лета этого года, речь идёт о тихих и игристых винах. С мая, когда повысятся акцизные марки, вырастут цены на тихие и игристые вина импортного и российского производства. Если ничего не изменится, российские тихие вина можно будет купить минимум за 300 рублей, цена на игристые будет начинаться от 350 рублей. Бутылка импортного вина будет стоить от 600 рублей, а игристого – от 700 рублей», — заявил он.
«В этом году у нас произошёл рост розничных продаж. По игристым винам рост в январе-ноябре 2023-го года составил 9,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по тихим – 5,7 процента. Это позитивный момент, так как в России очень извращенная манера потребления алкоголя – мы очень много пьём пива и водки, и мало винодельческой продукции. В сравнении со странами Евросоюза, у нас вин пьют где-то в пять раз меньше на душу населения, а пива и водки – в два-три раза больше. И в данной ситуации акцизы надо снижать, а не повышать», — заключил Черниговский.Читайте также:
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Екатерина Шмакова