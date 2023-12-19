Россиян предупредили о возможном исчезновении дешёвого вина

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В следующем году с полок российских магазинов начнёт исчезать импортное вино дешевле 700 рублей. Об этом РБК сообщил сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в РФ Simple Group Максим Каширин.
По его словам, процесс будет происходить постепенно и завершится в начале 2025 года, когда в российских магазинах окончательно перестанет продаваться дешёвое импортное вино.
Каширин отметил, что такой прогноз связан с повышением ставки таможенных пошлин на ввозимое вино и увеличение акцизов на тихие и игристые вина.
Кроме того, на цены оказывает влияние нестабильная экономическая ситуация в Европе, связанная с инфляцией. Так, уже сейчас наблюдается повышение цен на стеклотару, картон, транспорт и электроэнергию.
Напомним, что поднять ставки таможенных пошлин на зарубежные вина правительство РФ решило в июле 2023 года. Это стало ответом на санкции Запада. С 1 мая 2024 года акциз на литр вина увеличится сразу втрое – с 36 до 108 рублей.
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Каширин отметил, что такой прогноз связан с повышением ставки таможенных пошлин на ввозимое вино и увеличение акцизов на тихие и игристые вина.
Напомним, что поднять ставки таможенных пошлин на зарубежные вина правительство РФ решило в июле 2023 года. Это стало ответом на санкции Запада. С 1 мая 2024 года акциз на литр вина увеличится сразу втрое – с 36 до 108 рублей.
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Анастасия Чинкова