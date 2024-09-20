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«Критическая ошибка в расчетах»: Астероид Апофис может уничтожить Землю в 2029 году

Астроном Пол Вигерт: Астероид Апофис может уничтожить Землю в 2029 году
20 сентября 2024, 14:18
istockphoto/ronib1979

istockphoto/ronib1979

Астероид Апофис размером со 120-этажный дом может уничтожить Землю в 2029 году. Такое заявление сделал канадский астроном Пол Вигерт, сославшись на допущенную ранее критическую ошибку в расчетах. О новых данных в траектории Апофиса и его сближения с Землей читайте в материале «Радио 1».
Апофис пролетит между Луной и Землей 13 апреля 2029 года. Изначально астрофизики заявляли, что земляне смогут наблюдать космическое тело на безопасном расстоянии. С того момента про астероид благополучно забыли. Тем более, что по данным Вигерта, ученые не могли отслеживать движение Апофиса с мая 2021 года из-за его геометрии относительно Земли и Солнца. Но теперь выяснилось, что все может измениться за долю секунды.


Почему астрономы ошиблись



«Нынешний анализ основан на тщательной реконструкции пути Апофиса по телескопическим и радиолокационным наблюдениям. Однако он не включает возможность случайного импульсного изменения скорости Апофиса, которое может произойти при столкновении с небольшим астероидом», – поясняет профессор университета Западного Онтарио Пол Вигерт.

Астероид 99942 под названием Апофис начали изучать еще в 2004 году, когда выяснилось, что его орбита максимально приблизится к Земле. Согласно новым расчетам, по пути к Земле Апофис столкнется с другим небольшим астероидом, из-за чего орбита гиганта изменится.

Фото: istockphoto/Nazarii Neshcherenskyi

«Даже самые лучшие текущие прогнозы не учитывают возможность столкновения Апофиса с небольшим астероидом, таким как те, которые регулярно падают на Землю в виде метеоров», – говорится в научной работе профессора Вигерта.


Судьба планеты решится в 2027 году

Решающее для землян астрономическое событие произойдет в 2027 году – именно тогда Апофис столкнется с другим небесным телом по пути к Земле.
«Отклонение от номинальной траектории может составлять всего несколько десятых секунды. Но это четко обозначит надвигающееся столкновение Апофиса с Землей», – написал доктор Вигерт.

Фото: istockphoto/dima_zel

То есть даже небольшой удар по Апофису приведет к импульсивному изменению скорости, которая повлияет на траекторию. Согласно новым данным, более точную траекторию астрономы смогут вычислить только в 2027 году, когда определят новый рассчитанный путь Апофиса после удара.


Ударная сила Апофиса

Астероид № 99942 открыли в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Его назвали в честь древнеегипетского бога, змея-разрушителя миров – Апофиса, который пытается поглотить Солнце – бога Ра. Согласно последним расчетам, диаметр астероида составляет более 350 метров, плотность – 3000 кг/м3, вес – 27000000 тонн. Он летит к Земле со скоростью почти 40 километров с секунду.

По оценке НАСА, в случае падения Апофиса на планету сила удара составит 506 мегатонн – это эквивалентно 40 ядерным бомбам по примеру той, что упала на Хиросиму. Для сравнения, астероид, который уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад, предположительно, был от 10 до 15 километров в диаметре. То есть Апофис значительно меньше.

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#планета
Россиянам напомнили о необходимости оплатить ряд налогов до декабря
Юрист Хаминский: налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря
20 сентября 2024, 14:38

Фото: iStock/blinow61

До 1 декабря текущего года россиянам необходимо оплатить ряд налогов, включая земельный и транспортный. Об этом сообщил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает РИА Новости.
По словам Хаминского, до 1 декабря гражданам РФ также необходимо заплатить налог на имущество за прошлый год. Примечательно, что уведомления о них ФНС уже начала рассылать.

Проверить начисления можно либо в личном кабинете пользователя, либо посетив отделение Федеральной налоговой службы. Юрист отметил, что в случае неуплаты налогов в установленные сроки россиянам будут начисляться проценты за каждый день просрочки.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что за уход от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ последует уголовное наказание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#налоги
#фнс
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#нарушения
#уход
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В Дмитрове построили дом для переселенцев из аварийного жилья
20 сентября 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Девятиэтажный дом, в котором получат квартиры более 580 переселенцев из авариного жилья, построили в посёлке Некрасовка Дмитровского городского округа, в настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных систем и проверка оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В новые квартиры с полной отделкой из аварийных домов переселят 220 семей — это более 580 человек. Общая площадь расселяемого аварийного жилья составляет свыше 13 тысяч квадратных метров. Новоселье справят жильцы авариных домов, расположенных по адресам: улица Свободы, дома №№1, 2, 5 и 12, а также микрорайон Трудовая, дома №№1-17 и 20-23», — говорится в сообщении.
Всего в Дмитровском округе до конца года планируется сдать в эксплуатацию ещё три дома для переселенцев из аварийного жилья.

Расселение аварийного жилого фонда проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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#расселение
#переселение
#аварийное жильё
#минстройкомплекс мо
#нацпроекты
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Москвичи через «Миллион призов» передали порядка 65 млн рублей на нужды СВО
20 сентября 2024, 14:23

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Жители Москвы передали порядка 65 миллионов рублей для бойцов спецоперации через сайт «Миллион призов». Информация представлена на сайте мэра и правительства российской столицы.
«Более 65 миллионов рублей удалось собрать в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Кроме того, средства пошли на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сбор проходит на сайте «Миллион призов». Все собранные средства направляются в фонд «Народный фронт. Все для победы». Кроме того, сейчас стартовал сбор для пострадавших жителей Курской области в результате украинского вторжения.

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#деньги
#помощь
#фонд
#операции
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В двух российских городах отменили концерты исполнителя Shaman
Концерты Shaman в Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили по техническим причинам
20 сентября 2024, 13:46

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Концерты российского исполнителя Shaman, которые были запланированы на 24 сентября в Нижнем Тагиле и Магнитогорске, отменили по техническим причинам. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам», – отмечается в сообщении.

Аналогичное заявление об отмене выступления певца в Магнитогорске написали организаторы мероприятия. До этого в СМИ предполагали, что отмена выступлений происходит из-за плохой продажи билетов.

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, является профессиональным музыкантом с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом сценических выступлений. Несмотря на успешные выступления в шоу «Голос» и конкурсе «Фактор А», ему долго не удавалось добиться значительного успеха.

Ранее сообщалось, что отмена концерта российского певца SHAMANа (Ярослава Дронова) в Ставрополе указывает на то, что общество требует более прозрачного процесса организации крупных мероприятий и учёта общественного мнения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#концерт
#мероприятия
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В Бронницах возведут корпус лицея на 100 мест и достроят ФОК
20 сентября 2024, 13:12

Фото: iStock

Ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры ведётся в городском округе Бронницы, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву руководитель муниципалитета Дмитрий Лысенков, сообщает пресс-служба правительства региона.
«За последние три года в округе капитально отремонтировали детские сады «Конфетти-Совхоз» и «Радуга», а также здание лицея. В следующем году планируется возвести пристройку к лицею на 100 учеников. Там разместят учебные кабинеты, мастерские, актовый зал и пищеблок. А на 2027 год запланирован капремонт школы №2 имени Н.А. Тимофеева», — говорится в сообщении.
Кроме того, в этом году стартовал капитальный ремонт мастерских Автомобильно-дорожного колледжа. Планируется отремонтировать и детскую школу искусств.

Отмечается также, что в Бронницах ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект должны сдать в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.

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#бронницы
#строительство
#фок
#школа
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В Бронницах к отопительному сезону подготовили более 30 км теплосетей
20 сентября 2024, 12:56

Фото: пресс-служба правительства МО

Подготовка к отопительному сезону в городском округе Бронницы выполнена на 100%, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Дмитрий Лысенков, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону все необходимые мероприятия провели на восьми котельных, 31 километре сетей теплоснабжения и в 231 многоквартирном доме округа Бронницы», — уточняется в сообщении.
Руководитель округа также рассказал, что на Москворецкой улице будет построена блочно-модульная котельная и трубы теплоснабжения протяжённостью 800 метров. Котельная будет обслуживать ФОК «Титан», два многоквартирных дома, а также спорткомплекс, который сейчас строится.

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#бронницы
#отопительный сезон
#андрей воробьёв
#котельная
#теплоснабжение
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«Дебилизация народа»: политолог Марков оценил закрытие Comedy Club
Политолог Марков заявил, что проект Comedy Club способствовал «дебилизации»
20 сентября 2024, 12:48

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Выпуск шоу Comedy Club, который выйдет в эфир на ТНТ 20 сентября, станет финальным. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром-медиа».
Прекращение работы проекта в беседе с «Радио 1» прокомментировал политолог Сергей Марков.

По его словам, Comedy Club способствовал «дебилизации народа», его закрытие поможет оздоровлению общества, а создатели шоу «должны каяться».

«Закрытие Comedy Club — это хорошее настроение на все время. Я с аплодисментами и радостью поддерживаю закрытие подобных проектов», — сообщил эксперт.
Он добавил, что передача разлагала моральные ценности, способствуя разрушению семей и делая детей сиротами. Марков считает, что шутки Comedy Club не являются смешными.

«Он (Comedy Club) занимается дебилизацией народа. Глупые, идиотские шутки, по большей части несмешные. Там они (актеры проекта) изображают дебилов из себя. Уход Comedy Club будет способствовать оздоровлению общества, будет меньше дебилов и больше разумных людей. Семьи не будут разваливаться. Дебильный цинизм, который они развивали, семьи разрушает, делая сиротами детей. Поэтому на совести у этих создателей, я уверен, десятки тысяч разрушенных семей, сирот. Они все должны побриться налысо, идти в монастырь и каяться до конца жизни за то, что они сделали этим своим Comedy Club», — добавил Марков.
Эксперт резюмировал, что он не знает причин закрытия проекта, но уход Comedy Club — хорошая новость, поскольку проект явно против морали, разума и прогресса.

«Я уж не знаю, по каким причинам (закрывают проект) может по финансовым, перестал приносить прибыль. Может быть, потому что действительно противоречит политике традиционных ценностей. Может, потому что кто-то из из начальников Comedy Club выступил с антироссийской позицией. Может, сочетание этих факторов, но уход Comedy Club с медийного пространства — это очень хорошо», — заключил политолог.

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#шоу
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Глава Nike уйдет в отставку
FT: генеральный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку
20 сентября 2024, 11:56

Фото: iStock/Robert Way

Президент и главный исполнительный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку с 14 октября. Об этом говорится на сайте компании.
Отмечается, что Nike возглавит экс-топ-менеджер Эллиот Хилл, который пришел в компанию стажером в 1988 году, а покинул в 2020-м в должности президента по потребительским рынкам.

Джон Донахью занимал пост исполнительного директора Nike с января 2020 года. По данным издания The New York Times, несмотря на заслуги и вклад в работу, его не воспринимали как новатора и маркетолога.

Примечательно, что после объявления о смене гендиректора акции компании резко подскочили примерно на ​десять процентов.

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#спорт
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В Липицкой школе в Серпухове обновят физкультурный зал и спортивный инвентарь
20 сентября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Спортивный зал и инвентарь для занятий физкультурной обновят в Липицкой школе в городском округе Серпухов, средства на эти преобразования учебное заведение получило благодаря победе в конкурсе «Вклад в будущее», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Липицкой школе заменят конструктор спортивного зала после того, как обновят стены и напольное покрытие, а также обновят спортивный инвентарь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что победу в конкурсе «Вклад в будущее» Липицкая школа одержала в составе образовательного комплекса, в который входят также детские сады села Липицы, деревни Большое Грызлово и посёлка Крипичный Завод и школа в Большом Грызлове. Выигранные средства распределят по всем этим учреждениям.

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#школа
#спорт
#физкультура
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