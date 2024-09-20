«Критическая ошибка в расчетах»: Астероид Апофис может уничтожить Землю в 2029 году

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Астероид Апофис размером со 120-этажный дом может уничтожить Землю в 2029 году. Такое заявление сделал канадский астроном Пол Вигерт, сославшись на допущенную ранее критическую ошибку в расчетах. О новых данных в траектории Апофиса и его сближения с Землей читайте в материале «Радио 1».
Апофис пролетит между Луной и Землей 13 апреля 2029 года. Изначально астрофизики заявляли, что земляне смогут наблюдать космическое тело на безопасном расстоянии. С того момента про астероид благополучно забыли. Тем более, что по данным Вигерта, ученые не могли отслеживать движение Апофиса с мая 2021 года из-за его геометрии относительно Земли и Солнца. Но теперь выяснилось, что все может измениться за долю секунды.
Астероид 99942 под названием Апофис начали изучать еще в 2004 году, когда выяснилось, что его орбита максимально приблизится к Земле. Согласно новым расчетам, по пути к Земле Апофис столкнется с другим небольшим астероидом, из-за чего орбита гиганта изменится.
Фото: istockphoto/Nazarii Neshcherenskyi
Фото: istockphoto/dima_zel
То есть даже небольшой удар по Апофису приведет к импульсивному изменению скорости, которая повлияет на траекторию. Согласно новым данным, более точную траекторию астрономы смогут вычислить только в 2027 году, когда определят новый рассчитанный путь Апофиса после удара.
По оценке НАСА, в случае падения Апофиса на планету сила удара составит 506 мегатонн – это эквивалентно 40 ядерным бомбам по примеру той, что упала на Хиросиму. Для сравнения, астероид, который уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад, предположительно, был от 10 до 15 километров в диаметре. То есть Апофис значительно меньше.
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Почему астрономы ошиблись
«Нынешний анализ основан на тщательной реконструкции пути Апофиса по телескопическим и радиолокационным наблюдениям. Однако он не включает возможность случайного импульсного изменения скорости Апофиса, которое может произойти при столкновении с небольшим астероидом», – поясняет профессор университета Западного Онтарио Пол Вигерт.
Астероид 99942 под названием Апофис начали изучать еще в 2004 году, когда выяснилось, что его орбита максимально приблизится к Земле. Согласно новым расчетам, по пути к Земле Апофис столкнется с другим небольшим астероидом, из-за чего орбита гиганта изменится.
Фото: istockphoto/Nazarii Neshcherenskyi
«Даже самые лучшие текущие прогнозы не учитывают возможность столкновения Апофиса с небольшим астероидом, таким как те, которые регулярно падают на Землю в виде метеоров», – говорится в научной работе профессора Вигерта.
Судьба планеты решится в 2027 годуРешающее для землян астрономическое событие произойдет в 2027 году – именно тогда Апофис столкнется с другим небесным телом по пути к Земле.
«Отклонение от номинальной траектории может составлять всего несколько десятых секунды. Но это четко обозначит надвигающееся столкновение Апофиса с Землей», – написал доктор Вигерт.
Фото: istockphoto/dima_zel
То есть даже небольшой удар по Апофису приведет к импульсивному изменению скорости, которая повлияет на траекторию. Согласно новым данным, более точную траекторию астрономы смогут вычислить только в 2027 году, когда определят новый рассчитанный путь Апофиса после удара.
Ударная сила АпофисаАстероид № 99942 открыли в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Его назвали в честь древнеегипетского бога, змея-разрушителя миров – Апофиса, который пытается поглотить Солнце – бога Ра. Согласно последним расчетам, диаметр астероида составляет более 350 метров, плотность – 3000 кг/м3, вес – 27000000 тонн. Он летит к Земле со скоростью почти 40 километров с секунду.
По оценке НАСА, в случае падения Апофиса на планету сила удара составит 506 мегатонн – это эквивалентно 40 ядерным бомбам по примеру той, что упала на Хиросиму. Для сравнения, астероид, который уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад, предположительно, был от 10 до 15 километров в диаметре. То есть Апофис значительно меньше.
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Лия Мурадьян