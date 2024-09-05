Видео сгорающего астероида в небе над Филиппинами появилось в сети

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Полутораметровый астероид 2024 RW1 вошел минувшим вечером, 4 сентября, в атмосферу Земли и сгорел в небе над Филиппинами. Об этом пишет издание New Scientist. Небесное тело заметили заранее, оно не несло никакой угрозы. Зайдя в атмосферу на скорости 17,6 км/с, оно полностью сгорело.
По словам астронома Владимира Сурдина, астероид заметили накануне утром ученые из обсерватории Маунт-Леммон в США.
Судя по видео, которое астроном прикрепил к сообщению в своем телеграм-канале, сгорание астероида сопровождалось яркой вспышкой, которая на пару мгновений озарила ночное небо, сделав ночь похожей на день.
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Судя по видео, которое астроном прикрепил к сообщению в своем телеграм-канале, сгорание астероида сопровождалось яркой вспышкой, которая на пару мгновений озарила ночное небо, сделав ночь похожей на день.
«Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле мы узнали заранее», — отметил Сурдин.Читайте также:
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Данил Пономарев