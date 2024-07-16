Найдена крупная пещера на Луне, пригодная для строительства базы

Фото: IStock/Helen_Field
Исследователи обнаружили на Луне доказательства существования большой подземной пещеры. Место потенциально может подходить для строительства будущей лунной базы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Nature Astronomy.
Место обнаружено в районе Моря Спокойствия, на участке, куда в 1969 году высаживались первые покорители Луны Нил Армстронг и Базз Олдрин. Пещера расположена на глубине до 140 метров и по площади равна 14 теннисным кортам.
Ученые поясняют, что подобные подземные образования свидетельствуют о давней вулканической активности на Луне. Такие пещеры являются хорошим укрытием от солнечной радиации, метеоритов и других суровых лунных условий.
Дальнейшая отправка космонавтов на Луну запланирована на 2026 год.
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Ученые поясняют, что подобные подземные образования свидетельствуют о давней вулканической активности на Луне. Такие пещеры являются хорошим укрытием от солнечной радиации, метеоритов и других суровых лунных условий.
Дальнейшая отправка космонавтов на Луну запланирована на 2026 год.
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Олег Дикий