«Критическая ситуация»: Кинологи рассказали, в каком случае нельзя заводить вторую собаку

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Некоторые собаководы мечтают о возможности иметь двух собак в доме. Им кажется, что питомцы станут лучшими друзьями, вдвоем им будет веселее ждать хозяина с работы, прогулки будут интереснее, а дома они будут играть друг с другом. Но две собаки — это не только двойная радость, но и двойная ответственность.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что два питомца в доме — это двойная ответственность.
Также нужно понимать, что два проказника в доме — это дополнительные хлопоты. Поэтому важно будет уделять внимание воспитанию обоих питомцев, для этого нужно выделять время на каждого по отдельности. На прогулках могут возникнуть сложности, если питомцы не обучены ходить на провисшем поводке и не знают команд. Может случиться так, что одна собака будет постоянно тянуть, другая останавливаться или отвлекаться.
Бывает, что питомцы соперничают за внимание хозяина, поэтому нужно быть готовым к возможным конфликтам между любимцами. Кроме того, две собаки — это двойная нагрузка на бюджет, это также стоит учитывать.
Лучшим вариантом для хозяина, который задумывается завести вторую собаку, будет взять питомца на передержку. Например, кто-то из ваших знакомых уезжает в отпуск и им не с кем оставить собаку. Предложите свою помощь. Заранее обговорите правила, познакомьте собак и попробуйте пожить с двумя питомцами одновременно. Это будет отличная проверка не только ваших сил и возможностей, но и готовности вашего питомца принять нового члена семьи.
Кинолог подчеркнул, что приобретение собаки — это важный и ответственный шаг, а когда в доме уже есть питомец, это должно быть обдуманное и взвешенное решение. Помните, что вы будете отвечать за жизнь и здоровье каждого питомца, а также за комфорт окружающих вас людей и животных, заключил собеседник.
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«Нужно понимать, что собаки могут конфликтовать друг с другом, и не всегда животные становятся лучшими друзьями. Желание завести второго питомца должно быть обосновано не лирическими отступлениями в виде бесконечной дружбы между животными, а здравой оценкой своего ресурса. Вы должны оценить не только свой бюджет, но и условия проживания, временной ресурс и многое другое», — прокомментировал эксперт.
С какими проблемами можно столкнутьсяПроблемы могут начаться на первом этапе знакомства собак. Если их неправильно представить друг другу, не сформировать общий быт, не установить правила, то возможно, что дружбы между животными не случится. Многое, конечно, зависит от поведения хозяина, но важно также учитывать характеры собак.
Также нужно понимать, что два проказника в доме — это дополнительные хлопоты. Поэтому важно будет уделять внимание воспитанию обоих питомцев, для этого нужно выделять время на каждого по отдельности. На прогулках могут возникнуть сложности, если питомцы не обучены ходить на провисшем поводке и не знают команд. Может случиться так, что одна собака будет постоянно тянуть, другая останавливаться или отвлекаться.
Бывает, что питомцы соперничают за внимание хозяина, поэтому нужно быть готовым к возможным конфликтам между любимцами. Кроме того, две собаки — это двойная нагрузка на бюджет, это также стоит учитывать.
Кому не стоит заводить двух собакЕсли вы просто мечтаете о двух питомцах в доме, но не подошли к этой мысли серьезно, лучше отложить покупку второй собаки. Бывает так, что собаководы приобретают второе животное из-за того, что часто находятся на работе и думают, что вдвоем собакам будет легче и веселее, но это не всегда так. Нужно быть готовым к тому, что вам придется уделять в два раза больше времени питомцам, а если вы постоянно находитесь вне дома, обеспечить такое внимание вы не сможете. Это может привести к проблемам с поведением животных, помимо конфликтов между друг другом у каждой собаки могут закрепиться свои вредные привычки. Если проблему не решать, ситуация может перерасти в критическую.
Лучшим вариантом для хозяина, который задумывается завести вторую собаку, будет взять питомца на передержку. Например, кто-то из ваших знакомых уезжает в отпуск и им не с кем оставить собаку. Предложите свою помощь. Заранее обговорите правила, познакомьте собак и попробуйте пожить с двумя питомцами одновременно. Это будет отличная проверка не только ваших сил и возможностей, но и готовности вашего питомца принять нового члена семьи.
Кинолог подчеркнул, что приобретение собаки — это важный и ответственный шаг, а когда в доме уже есть питомец, это должно быть обдуманное и взвешенное решение. Помните, что вы будете отвечать за жизнь и здоровье каждого питомца, а также за комфорт окружающих вас людей и животных, заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева