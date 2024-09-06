«Обидеть или напугать»: Кинолог рассказал, можно ли оставлять собаку ждать у магазина

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Некоторые собаководы, гуляя с собакой, заходят вместе с ней в магазин, чтобы купить продукты домой или взять что-то с собой на прогулку. Кто-то оставляет питомца ждать на улице, другие предпочитают заходить в магазин вместе с собакой.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важен баланс между соблюдением принятых правил и комфортом собаки.
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«Если вы понимаете, что зайти в магазин с собакой не получится, лучше отвести ее домой и вернуться, чем оставлять питомца привязанным около магазина. Так вы рискуете безопасностью любимца», — прокомментировал эксперт.
Изучайте правилаХоть и действующим законодательством в сфере защиты прав потребителей не установлен запрет на вход в продуктовый магазин с животными, некоторые организации устанавливают свои внутренние правила, которые не противоречат законодательству, но ограничивают собаководов. Владельцам собак важно внимательно изучать установленные магазином требования.
Соблюдайте порядок в магазинеВозьмите с собой одноразовые пакеты и влажные салфетки. Держите питомца на коротком поводке, чтобы он всегда был рядом с вами. Не позволяйте собаке интересоваться продуктами или вещами, представленными в магазине. Если питомец оставил за собой мусор или, например, справил нужду, обязательно уберите за собой.
Обучайте собаку манерамПомните, что ответственный собаковод всегда отвечает за поведение своего питомца. Каким бы хорошим ни был ваш питомец, есть люди, которые боятся животных или опасаются их из-за аллергии. Следите, чтобы собака не приставала к покупателям, не позволяйте ей прыгать на них или интересоваться их продуктами в корзине. Если кто-то захотел погладить вашего питомца, вам необходимо заранее рассказать об особенностях его характера и оградить собаку от ненужного общения, если она не доверяет чужим.
Не оставляйте у магазинаЕсли в магазин запрещено приводить собак, лучше отвести питомца домой и вернуться за покупками, но не оставлять питомца привязанным у магазина. Оставляя его в одиночестве, вы рискуете тем, что собаку могут украсть, обидеть или напугать.
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Анастасия Бондарева