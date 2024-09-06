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«Обидеть или напугать»: Кинолог рассказал, можно ли оставлять собаку ждать у магазина

Кинолог Голубев: собаку в ожидании у магазина лучше не оставлять
06 сентября 2024, 12:26
Фото: iStock/Arndt_Vladimir

Фото: iStock/Arndt_Vladimir

Некоторые собаководы, гуляя с собакой, заходят вместе с ней в магазин, чтобы купить продукты домой или взять что-то с собой на прогулку. Кто-то оставляет питомца ждать на улице, другие предпочитают заходить в магазин вместе с собакой.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важен баланс между соблюдением принятых правил и комфортом собаки.

«Если вы понимаете, что зайти в магазин с собакой не получится, лучше отвести ее домой и вернуться, чем оставлять питомца привязанным около магазина. Так вы рискуете безопасностью любимца», — прокомментировал эксперт.



Изучайте правила

Хоть и действующим законодательством в сфере защиты прав потребителей не установлен запрет на вход в продуктовый магазин с животными, некоторые организации устанавливают свои внутренние правила, которые не противоречат законодательству, но ограничивают собаководов. Владельцам собак важно внимательно изучать установленные магазином требования.

Соблюдайте порядок в магазине

Возьмите с собой одноразовые пакеты и влажные салфетки. Держите питомца на коротком поводке, чтобы он всегда был рядом с вами. Не позволяйте собаке интересоваться продуктами или вещами, представленными в магазине. Если питомец оставил за собой мусор или, например, справил нужду, обязательно уберите за собой.

Обучайте собаку манерам

Помните, что ответственный собаковод всегда отвечает за поведение своего питомца. Каким бы хорошим ни был ваш питомец, есть люди, которые боятся животных или опасаются их из-за аллергии. Следите, чтобы собака не приставала к покупателям, не позволяйте ей прыгать на них или интересоваться их продуктами в корзине. Если кто-то захотел погладить вашего питомца, вам необходимо заранее рассказать об особенностях его характера и оградить собаку от ненужного общения, если она не доверяет чужим.

Не оставляйте у магазина

Если в магазин запрещено приводить собак, лучше отвести питомца домой и вернуться за покупками, но не оставлять питомца привязанным у магазина. Оставляя его в одиночестве, вы рискуете тем, что собаку могут украсть, обидеть или напугать.

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В Подольске отремонтировали более 20 муниципальных и региональных дорог
06 сентября 2024, 11:23

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Работники дорожной отрасли Московской области завершили ремонт муниципальных и региональных трасс в Подольске, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Всего отремонтировали 21 дорогу, причём в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновили покрытие на трёх трассах.

«В Подольске отремонтировали 21 дорогу протяжённостью более 23 км — это 18 муниципальных и 3 региональные дороги в черте города и в малых населённых пунктах. Укладка покрытия завершена, специалистам Мосавтодора ещё предстоит нанести разметку на региональных участках. Благодаря ремонту проезд более 100 тысяч жителей округа стал гораздо комфортнее и безопаснее», — сообщил заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
В черте города Подольска было обновлено покрытие на 11 километрах дорог региональной сети: на улицах Курской, Комсомольской и проспекте Ленина.

На муниципальной сети отремонтировали дороги в деревнях Большое Брянцево, Гривно, Бережки и посёлке Кузнечики, а также 13 улиц в Подольске. По результатам голосования жителей на портале «Добродел» асфальт обновили на улицах Генерала Стрельбицкого и Академика Доллежаля.

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#подмосковье
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Истринские дома культуры отремонтировали перед новым сезоном
06 сентября 2024, 11:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

В домах культуры, расположенных в городском округе Истра, в июле и августе проводился косметический ремонт, в работах приняли участие сотрудники ДК, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В домах культуры красили стены и потолки в концертных залах и кабинетах. В округе находится 23 ДК, поэтому только для этих работ потребовалось почти 2 тысячи килограммов краски», — говорится в сообщении.
В программу ремонта также вошли работы, на необходимость которых указывали местные жители. Например, в Рождественском ДК, помимо покраски помещений, частично обновили фасад и входную группу. В Доме культуры в посёлке Первомайский тоже отремонтировали входную группу, а также детскую комнату, фойе и холл. Дополнительные работы провели также в ДК в селах Новопетровское и Петровская Слобода и деревнях Глебово и Кострово.

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#истра
#дом культуры
#ремонт
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«Сбер»: украинские телефонные мошенники стали действовать и против союзных стран
06 сентября 2024, 11:07

Фото: istockphoto/G0d4ather

Телефонные мошенники из Украины начали активно действовать против жителей стран-союзников Украины, наблюдается рост этой активности. Это может свидетельствовать о том, что обмануть россиян стало труднее. Об этом сообщил «Сбер» на ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.

Сообщается, что банк фиксирует работу украинских кол-центров в городе Днепр в отношении жителей Германии, Чехии, Польши, Литвы, Эстонии, Израиля и Латвии.

«Это может свидетельствовать о том, что обманывать россиян стало сложнее, либо о том, что мошенники решили расширить географию, чтобы повысить доходы», — пояснили там.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что ежедневно фиксируем десятки тысяч звонков в разные страны. Он отметил, что по факту их может быть еще больше. Помимо этого, Кузнецов пояснил, что 40% доходов мошенников идёт на финансирование боевиков Вооруженных сил Украины, а также напомнил, что аферисты работают под покровительством властей.

Ранее сообщалось, что клиенты Сбера смогут повысить ставки по накопительным счетам и вкладам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенники
#банк
#страны
#доходы
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Telegram после ареста Дурова изменил политику безопасности
Telegram приступит к модерации приватных чатов
06 сентября 2024, 10:49

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram внёс изменения в политику безопасности и приступит к модерации приватных чатов. Об этом сообщил портал TechCrunch.
Отмечается, что накануне в мессенджере на странице ответов на часто задаваемые вопросы пропали сведения о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию.

В обновлённом разделе сказано, что все пользователи при помощи кнопки «Пожаловаться» могут сообщить о незаконном контенте модераторам.

Кроме того, на этой странице появился адрес электронной почты, через который можно напрямую связаться с модераторами и пожаловаться на приватный чат.

При этом, по данным портала, официального объявления об изменениях политики модерации руководство мессенджера не делало.

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#telegram
#пользователи
#чат
#изменения
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В Московской области строится ЖК «Легенда Коренёво»
06 сентября 2024, 10:31

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Люберцы строится жилой комплекс «Легенда Коренёво».
Компания ООО СЗ «Коренево Девелопмент» планирует возвести жилье и социальную инфраструктуру: школу на 500 учеников, детский сад для 120 малышей и торгово-развлекательный центр.

В корпусе №1 завершено бетонирование и армирование вертикальных конструкций и перекрытий первых трёх этажей.

В корпусе №2 завершён процесс армирования и бетонирования вертикальных конструкций и плит перекрытия подвального этажа. Сейчас проводятся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций шестого этажа, а также выполнена обратная засыпка пазух котлована и начаты работы по обустройству входов в подвал.

В корпусе №3 проведены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций и плит перекрытия с первого по пятый этаж, а также завершена работа по армированию и бетонированию плиты перекрытия пятого этажа в секциях один и два. В настоящее время продолжаются работы по обратной засыпке пазух котлована и обустройству входов в подвал.

В корпусе №4 завершены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций с первого по четвёртый этаж, и сейчас проводятся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций четвёртого этажа в секции один.

В корпусе №5 проведены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций с первого по третий этаж, а также завершена работа по армированию и бетонированию плиты перекрытия второго этажа в секции два. В настоящее время проводятся работы по армированию плиты перекрытия второго этажа первой секции.

ЖК «Легенда Коренёво» — это современный жилой комплекс комфорт-класса, строящийся рядом с Егорьевским шоссе в посёлке Красково. На первых этажах зданий разместятся коммерческие помещения, детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и парковка на более чем 600 машино-мест.

Застройщики ПИК,«Группа "Самолёт"», «Гранель» и ФСК и другие компании также возводят комфортные жилые кварталы в рамках комплексного развития территорий с необходимой инфраструктурой.

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#московская область
#квартиры
#люберцы
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Специалисты начали демонтировать аварийно севший в поле самолёт «Уральских авиалиний»
Самолёт «Уральских авиалиний» начали разбирать после аварийной посадки
06 сентября 2024, 10:27

Фото: РИА Новости

Специалисты приступили к демонтажу самолёта «Уральских авиалиний», аварийно севшего на пшеничном поле в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что демонтаж деталей и агрегатов будет производиться до декабря текущего года. Работы будут вестись постепенно, в соответствии с технологиями демонтажа такого вида оборудования.

В компании подчеркнули, что снятые детали самолёта, которые находятся в лётной годности, пройдут повторную проверку и могут быть в дальнейшем использованы по назначению. Повреждённые элементы будут отремонтированы или утилизированы, в зависимости от степени поражения.

Напомним, что самолёт совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года.

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#самолет
#россия
#авария
#новосибирская область
#авиакомпания
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Загруженность подмосковных дорог утром 6 сентября составила пять баллов
06 сентября 2024, 10:21

Фото: РИА Новости

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается интенсивность трафика на дорогах Московской области утром в пятницу, 6 сентября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Ленинградское, Боровское, Рязанское, Щёлковское, Косинское, Минское, Носовихинское, Каширское, Рублёво-Успенское, Киевское, Ярославское и Дмитровское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали более миллиона автомобилей, что на 1,1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Пугачёву и Галкина* хотят лишить родительских прав
06 сентября 2024, 10:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певицу Аллу Пугачёву и юмориста Максима Галкина* хотят лишить родительских прав. Такое предложение поступило омбудсмену по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой от активистов «Ветеранов России».
Глава движения Ильдар Резяпов утверждает, что близнецы не живут нормальной жизнью, поскольку вынуждены приспосабливаться к условиям жизни в жарких странах, терпеть регулярную чистку бассейна и страдать от удаления фотографий с телефона.

В этом году Гарри и Лиза вернулись на учёту в школу в Израиля. До этого родители сначала перевезли из на Кипр, после чего в Латвию. Психологи утверждают, что такие частые переезды негативно сказываются на психологическом состоянии детей.

В связи с этим общественники требуют в случае возвращения семьи на родину разлучить детей с родителями и перевести их на учёбу в российскую школу.

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#семьи с детьми
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На всей территории Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах
06 сентября 2024, 10:08

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Ограничение на посещение лесов и въезд туда автомобилей ввели на всей территории лесного фонда Московской области из-за высокого уровня пожарной опасности, особый режим установлен с 6 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«На это время ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены: разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами. Кроме того, усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, МЧС и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Нарушителей будут вычислять при помощи беспилотников, авиапатрулирования, камер видеомониторинга, фотоловушек, а также системы обнаружения групп людей на основе данных от операторов мобильных сетей. Штраф за нарушение противопожарного режим составляет до 50 тысяч рублей.

В областном Комлесхозе также напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, физлиц оштрафуют на сумму до 60 тысяч рублей, должностных лиц — до 110 тысяч рублей, юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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