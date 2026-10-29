Критик объяснил возвращение звёзд старшего поколения на новогодние корпоративы
Продюсер Бабичев: заказчики корпоративов боятся рисковать с молодыми артистами
Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему для новогодних корпоративов выбирают звёзд старшего поколения российской эстрады.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что заказчики хотят объединить разношёрстный коллектив, поэтому берут артистов с репертуаром, который знают сотрудники всех возрастов.
«Большие компании — это люди от работников в полях до топ-менеджмента, и выбирают артистов, которые знакомы более-менее и тем и другим. Если в прошлом году заказчики рисковали: пытались омолодить сегмент с помощью Zivert или Вани Дмитриенко, то сейчас берут стопудовые варианты вроде Григория Лепса или Филиппа Киркорова. Плюс Кадышеву, у которой появилось второе дыхание, и этот всплеск популярности не утихает», — пояснил Бабичев.Критик добавил, что руководство многих организаций не знает молодых исполнителей из чартов и поэтому не отдаёт им предпочтение.