«Своё гнёздышко»: Светлана Степановская раскрыла, кто сможет покорить её сердце
Светлана Степановская рассказала, какого мужчину хотела бы видеть рядом
Актриса Светлана Степановская, известная по сериалам «Первый номер» и «13-я клиническая. Начало», рассказала, какого мужчину она хотела бы видеть рядом.
В беседе с Леди Mail артистка заявила, что она обратит внимание на того, кто войдёт в её жизнь и завоюет внимание.
«Я хочу познакомиться с человеком, узнать его и почувствовать, что мы близки, что мы родственные души. Чтобы он был готов понять меня, а я — его. Чтобы наши жизненные позиции, принципы, интересы совпадали, а взгляды на будущее были примерно одинаковыми», — отметила Светлана.Степановской не так важно, связан ли избранник с киноиндустрией. Главное, чтобы он понимал её, поддерживал и чтобы они прошли этот путь вместе. Актриса мечтает однажды создать семью — своё гнёздышко, где всем будет тепло и уютно, и чтобы близость сохранялась на всю жизнь. Модель заключила, что ей хотелось бы видеть рядом эмоционально открытого, творческого мужчину.