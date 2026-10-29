«Своё гнёздышко»: Светлана Степановская раскрыла, кто сможет покорить её сердце

29 октября 2026, 14:51

Светлана Степановская рассказала, какого мужчину хотела бы видеть рядом

Светлана Степановская (Фото: Instagram* @stepankovskaya_sveta)

Актриса Светлана Степановская, известная по сериалам «Первый номер» и «13-я клиническая. Начало», рассказала, какого мужчину она хотела бы видеть рядом.





В беседе с Леди Mail артистка заявила, что она обратит внимание на того, кто войдёт в её жизнь и завоюет внимание.

«Я хочу познакомиться с человеком, узнать его и почувствовать, что мы близки, что мы родственные души. Чтобы он был готов понять меня, а я — его. Чтобы наши жизненные позиции, принципы, интересы совпадали, а взгляды на будущее были примерно одинаковыми», — отметила Светлана.