Ольга Серябкина опубликовала селфи без макияжа в очках со встроенной камерой
Певица Ольга Серябкина показала, как выглядит без макияжа. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.
На снимке артистка позирует дома крупным планом без макияжа. Певица собрала волосы назад, придерживает рукой подбородок и смотрит прямо в камеру. На её лице — чёрные очки со встроенной камерой. На заднем плане виден букет розовых цветов.
Серябкиной 41 год. Экс-солистка группы SEREBRO не раз говорила, что для неё важен внешний вид. Ольга регулярно ходит к косметологу и делает необходимые процедуры, чтобы поддерживать тонус кожи. По словам знаменитости, она не ставит цель «омолодиться» — просто старается ухаживать за собой.
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