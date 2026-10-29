«Смертельная тоска»: Чулпан Хаматова раскрыла, что чувствует к России
Актриса Чулпан Хаматова заявила, что испытывает тоску по Родине
Актриса Чулпан Хаматова стала гостьей нового выпуска на YouTube-канале Леонида Парфёнова. В разговоре она призналась, что порой испытывает «смертельную тоску по Родине».
Хаматова уточнила, что это чувство напоминает ей ностальгию по детству или по ушедшим людям — по тому, что уже не вернуть.
«Это сродни такой тоске, а не конкретного желания вернуться. Сейчас. Туда. В сегодняшнюю Россию, которую я уже не очень хорошо чувствую и понимаю», — пояснила она.Таким образом, актриса отделила тоску по прошлому от желания вернуться на Родину. Сейчас артистка проживает в Латвии.
В материале «Радио 1» собрали всё о биографии Чулпан Хаматовой. Выяснили причины её переезда из России и то, как она живёт сейчас.