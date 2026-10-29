«Смертельная тоска»: Чулпан Хаматова раскрыла, что чувствует к России

29 октября 2026, 16:41

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что испытывает тоску по Родине

Чулпан Хаматова (Фото: кадр из сериала «Таинственная страсть»)

Актриса Чулпан Хаматова стала гостьей нового выпуска на YouTube-канале Леонида Парфёнова. В разговоре она призналась, что порой испытывает «смертельную тоску по Родине».





Хаматова уточнила, что это чувство напоминает ей ностальгию по детству или по ушедшим людям — по тому, что уже не вернуть.

«Это сродни такой тоске, а не конкретного желания вернуться. Сейчас. Туда. В сегодняшнюю Россию, которую я уже не очень хорошо чувствую и понимаю», — пояснила она.