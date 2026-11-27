Критик Смирнова назвала детали, которые выдают плохой ресторан
Ресторанный критик Екатерина Смирнова вместе с командой SHOT ПРОВЕРКИ посетила «Министерство завтраков» в Нижнем Новгороде и рассказала, на что обращать внимание при выборе ресторана.
Екатерина советует не опираться только на интерьер и замечать детали.
«Как ресторанный критик, конечно, я могу посоветовать на всё обращать внимание. Видите живые цветы — посмотрите, чистая вода или нет, не облезают ли они. Опрятные, красивые официанты должны быть. Поэтому в ресторане должно быть интересно. Какие-то смолтоки с персоналом. У вас должно быть всё вокруг вас красиво», — заявила Смирнова.Шеф-повар заведения Константин Кленков назвал важными опрятность сотрудников кухни и зала, а также открытую кухню, которая повышает доверие. Специалист по пищевой безопасности Ольга Огаркова отметила, что украшения на руках мешают мытью рук и создают риск загрязнения блюд.