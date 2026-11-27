Стало известно, какие букеты россияне подарят мамам на День матери
Монобукеты остаются одним из самых востребованных подарков в День матери, но покупатели выбирают и сборные композиции, и цветочные корзины. Среди популярных вариантов — хризантемы, диантусы, розы и ромашки.
О том, какие букеты подойдут для праздничного подарка и на что обратить внимание при выборе, рассказала «Известиям» директор направления B2B-маркетинга маркетплейса цветов и подарков «Флаувау» Полина Воронина. По её словам, одним из самых популярных форматов остаются авторские композиции, в которых флористы сочетают несколько видов цветов. Количество заказов на такие букеты выросло на 2% год к году, а средний чек увеличился на 8% и составил 4524 рубля. Среди востребованных сочетаний — розы и ромашки.
«Ко Дню матери чаще всего выбирают цветы в розовых, белых и красных оттенках. Нежные пастельные композиции подойдут тем, кто предпочитает сдержанную классику, а насыщенные красные оттенки помогут сделать букет более выразительным. Если хочется удивить маму, можно обратить внимание на синие орхидеи дендробиум. Они станут ярким акцентом в авторской композиции», — рассказала Воронина.
Ещё один популярный вариант — монобукеты из одного вида растений. Среди фаворитов покупателей — пышные охапки хризантем и диантусов. Чаще всего заказывают композиции из 11 или 13 стеблей. Букет из хризантем в среднем обойдётся в 6443 рубля, а из диантусов — в 3750 рублей.
При выборе подарка эксперт советует учитывать личные предпочтения мамы: любимые оттенки, виды цветов и стиль композиций. Это поможет сделать подарок более индивидуальным и запоминающимся.
«Если хочется чего-то необычного, можно рассказать флористу о своих пожеланиях и попросить собрать авторскую композицию. Вспомните, какие оттенки нравятся маме, какие цветы она чаще выбирает для дома или какие букеты получала с особенной радостью. Так подарок получится более личным», — отметила Воронина.
Тем, кто планирует вручить цветы непосредственно в День матери, эксперт рекомендует оформить заказ заранее. По данным компании, доля предварительных заказов с доставкой в день праздника выросла с 14% в 2023 году до 17,6% в 2025-м. В прошлом году количество таких заказов составило около 40,7 тыс.