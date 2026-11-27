27 ноября 2026, 16:50

Представитель «Флаувау» Воронина: монобукеты наиболее популярны на День матери

Фото: iStock/MaximFesenko

Монобукеты остаются одним из самых востребованных подарков в День матери, но покупатели выбирают и сборные композиции, и цветочные корзины. Среди популярных вариантов — хризантемы, диантусы, розы и ромашки.





О том, какие букеты подойдут для праздничного подарка и на что обратить внимание при выборе, рассказала «Известиям» директор направления B2B-маркетинга маркетплейса цветов и подарков «Флаувау» Полина Воронина. По её словам, одним из самых популярных форматов остаются авторские композиции, в которых флористы сочетают несколько видов цветов. Количество заказов на такие букеты выросло на 2% год к году, а средний чек увеличился на 8% и составил 4524 рубля. Среди востребованных сочетаний — розы и ромашки.





«Ко Дню матери чаще всего выбирают цветы в розовых, белых и красных оттенках. Нежные пастельные композиции подойдут тем, кто предпочитает сдержанную классику, а насыщенные красные оттенки помогут сделать букет более выразительным. Если хочется удивить маму, можно обратить внимание на синие орхидеи дендробиум. Они станут ярким акцентом в авторской композиции», — рассказала Воронина.

«Если хочется чего-то необычного, можно рассказать флористу о своих пожеланиях и попросить собрать авторскую композицию. Вспомните, какие оттенки нравятся маме, какие цветы она чаще выбирает для дома или какие букеты получала с особенной радостью. Так подарок получится более личным», — отметила Воронина.