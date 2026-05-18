В Народную программу «Единой России» войдут предложения по развитию села

18 мая 2026, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Корпус инициатив по развитию села войдёт в Народную программу «Единой России», которая формируется по наказам избирателей и в русле национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Новые предложения станут продолжением политики, которая проводилась предыдущие пять лет. Об этом заявил на отчётно-программном форуме «Есть результат!» секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.





«Соответствующая работа правительства полностью синхронизирована с Народной программой партии. Именно депутаты «Единой России» ежегодно гарантируют её финансирование. В 2025 году оно превысило 110 млрд рублей. В результате в сёлах появляются новые детсады и школы, культурные и спортивные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники. Строится жильё, ремонтируются библиотеки и дома культуры, обновляются дороги», — сказал Владимир Якушев.