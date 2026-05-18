В Народную программу «Единой России» войдут предложения по развитию села
Корпус инициатив по развитию села войдёт в Народную программу «Единой России», которая формируется по наказам избирателей и в русле национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Новые предложения станут продолжением политики, которая проводилась предыдущие пять лет. Об этом заявил на отчётно-программном форуме «Есть результат!» секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«Соответствующая работа правительства полностью синхронизирована с Народной программой партии. Именно депутаты «Единой России» ежегодно гарантируют её финансирование. В 2025 году оно превысило 110 млрд рублей. В результате в сёлах появляются новые детсады и школы, культурные и спортивные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники. Строится жильё, ремонтируются библиотеки и дома культуры, обновляются дороги», — сказал Владимир Якушев.В свою очередь вице-спикер Мособлдумы, депутата фракции «Единая Россия» Олег Рожнов отметил, что в сёлах Подмосковья за последние пять лет построили более 40 школ и детских садов, капитально отремонтировали около 70 образовательных объектов. Кроме того, 196 сёл газифицировали.
Ведётся также работа по кадровому обеспечению сельских территорий. На федеральном уровне это запуск программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский тренер» и «Земский работник культуры». А в Московской области — открытие агротехнических классов.
Внести свои предложения в Народную программу «Единой России» жители Подмосковья могут через муниципальные приёмные партии, а также по телефону 8-800-200-89-50 и через сайт естьрезультат.рф.