В Подольске организовали благотворительный забег в пользу ребёнка с ДЦП

18 мая 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Благотворительный забег «Бежим к Победе» провели в Подольске в десятый раз. Мероприятие, подготовленное общественной организацией «Мечты сбываются», состоялось 17 мая в парке имени Виктора Талалихина. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Первоначально сбор объявлялся в пользу двух детей: Александра Селезнёва, страдающего поражением центральной нервной системы, и Павла Лукьянчикова с ДЦП. Однако благодаря активной онлайн-регистрации средства для помощи Саше собрали ещё до начала забега.





«Участие в забеге приняли рекордное количество человек. Все 1 200 слотов онлайн-регистрации разобрали за две недели. Для остальных желающих организаторы открыли ещё 500 дополнительных номеров прямо на площадке», — говорится в сообщении.