В Подольске организовали благотворительный забег в пользу ребёнка с ДЦП
Благотворительный забег «Бежим к Победе» провели в Подольске в десятый раз. Мероприятие, подготовленное общественной организацией «Мечты сбываются», состоялось 17 мая в парке имени Виктора Талалихина. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Первоначально сбор объявлялся в пользу двух детей: Александра Селезнёва, страдающего поражением центральной нервной системы, и Павла Лукьянчикова с ДЦП. Однако благодаря активной онлайн-регистрации средства для помощи Саше собрали ещё до начала забега.
«Участие в забеге приняли рекордное количество человек. Все 1 200 слотов онлайн-регистрации разобрали за две недели. Для остальных желающих организаторы открыли ещё 500 дополнительных номеров прямо на площадке», — говорится в сообщении.Бегуны преодолели километровую дистанцию, а на финише получили подарки и медали.