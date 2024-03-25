«Крокус» сообщил о фейковых сборах средств для пострадавших

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Мошенники начали фейковый сбор средств под видом сотрудников «Крокуса». Об этом передает телеграм-канал концертного зала.
Уточняется, что пользователям стали приходить сообщения и звонки в мессенджерах с просьбой перечислить сумму на счёт «сотрудников Крокуса».
При этом, представители и сотрудники концертного зала опровергают информацию и никак не связаны с данным сообщениями.
Граждан России просят быть внимательными и «не совершать никаких действий» и «не вводить свои личные данные», если это требуют неизвестные или подозрительные личности.
Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и расстреляла зрителей. Затем боевики устроили сильный пожар. Многие из погибших погибли не от пуль террористов, а от отравления угарным газом.
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При этом, представители и сотрудники концертного зала опровергают информацию и никак не связаны с данным сообщениями.
Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и расстреляла зрителей. Затем боевики устроили сильный пожар. Многие из погибших погибли не от пуль террористов, а от отравления угарным газом.
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Дана Игумнова