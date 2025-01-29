КРОС: длинные выходные на 8 марта и 23 февраля в 2025 году отменены

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В России на День защитника Отечества и Международный женский день в 2025 году будут отменены привычные длинные выходные. об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
«23 февраля 2025 года выпадает на воскресенье, а это уже выходной день при стандартной рабочей неделе. Право на дополнительный день отдыха за этот праздник сохраняется, но он перенесен на 8 мая, чтобы продлить майские праздники», — пояснил Дударев.агентству «Прайм».
Также было уточнено, что таким способом будет оптимизирован график отдыха россиян. По этой же схеме были отменены длинные выходные в честь Международного женского дня. Здесь праздник выпадает на субботу, в связи с чем выходной перенесли на 13 июня. К тому же 7 марта рабочий день будет сокращен на час.
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Иван Мусатов