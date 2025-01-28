В США собираются ввести штраф за мастурбацию в размере 10 тысяч долларов

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Власти США рассматривают возможность введения штрафов за мастурбацию. Исходя из законопроекта, который предложил сенатор Брэдфорд Блэкмон из Миссисипи, за такое нарушение будет необходимо заплатить до 10 тысяч долларов, сообщил Телеграм-канал Mash.
Штрафы будут назначаться при обнаружении биологических следов, к примеру, на салфетках или в мусорных урнах. За первое нарушение размер штрафа составит тысячу долларов, при повторном придется заплатить пять тысяч долларов, а за третье и последующие — десять тысяч долларов (порядка миллиона рублей).
В законопроекте пока не указано, как будет отслеживаться нарушение. Исключение будет лишь для мужчин, которые сдают биологический материал в банки для ЭКО и случаи использования контрацептивов для предотвращения оплодотворения.
Сенатор уточнил, что инициатива важна, поскольку она способствует равноправию. Блэкмон подчеркнул, что действующие законы на темы контрацепции и абортов по большей части затрагивают женщин.
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В законопроекте пока не указано, как будет отслеживаться нарушение. Исключение будет лишь для мужчин, которые сдают биологический материал в банки для ЭКО и случаи использования контрацептивов для предотвращения оплодотворения.
Сенатор уточнил, что инициатива важна, поскольку она способствует равноправию. Блэкмон подчеркнул, что действующие законы на темы контрацепции и абортов по большей части затрагивают женщин.
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Ольга Енгалычева