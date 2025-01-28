Мошенники начали использовать популярность DeepSeek для кражи криптокошельков

28 января стартует VIII Всероссийский конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Мой папа и Я за безопасные дороги». Он будет приурочен ко Дню защитника Отечества и направлен на профилактику автоаварий с участием детей, сообщили в пресс-службе организатора конкурса – благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной».