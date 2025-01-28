Мошенники начали использовать популярность DeepSeek для кражи криптокошельков

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В интернете на фоне популярности новой языковой модели от китайского стартапа DeepSeek появились ресурсы, где якобы можно купить связанную с ней криптовалюту. Об этом рассказала старший аналитик Digital Risk Protection в ИБ-компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.
«Используя название языковой модели в домене своих сайтов со скам-токенами, преступники надеются, что жертвы захотят предзаказать токен DeepSeek и привяжут к ним свои кошельки. Схема кончается кражей кода для восстановления криптокошелька пользователя. Такие скам-сайты появились в первые же дни после выхода модели от DeepSeek, что доказывает быстроту реакции аферистов на появляющиеся инфоповоды», – сказала Синицына ТАСС.Преступники рассчитывают на покупку токена большой аудиторией, разгорячённой новостной повесткой, после чего цена на криптовалюту резко упадёт или токен станет невозможно продать, что приведёт к потере денег инвесторов.
Ранее сообщалось, что рынки бурно отреагировали на новинку. Так, технологический американский индекс Nasdaq снизился на торгах более чем на 3%, акции поставщика дорогих чипов для OpenAI – компании NVidia – рухнули более чем на 16%.
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