«Кроссовки и оверсайз»: Лисовец назвал главные антитренды весны-2026

Стилист Лисовец назвал кроссовки и оверсайз антитрендами нынешней весны
Звездный стилист и эксперт моды Владислав Лисовец назвал предметы гардероба, которые вышли из моды весной 2026 года. Он призвал отказаться от привычных сочетаний, чтобы не получить заурядный и неоригинальный образ.
По его словам, главным антитрендом весны 2026 как для мужчин, так и для женщин являются кроссовки. Также в список попали объемный оверсайз и верхняя одежда с покатыми, обвисшими плечами и капюшон, накинутый поверх тренча или плаща.
«Сочетание широких джинсов, белых кед и бейсболки превращает внешний вид в нечто массовое и совсем неинтересное. Подобные комплекты давно потеряли актуальность», — заявил Лисовец в разговоре с Life.ru.
В список неудачных решений стилист внес высокий хвост, который придает облику провинциальность и неаккуратность. Кроме того, он посоветовал не спускать очки на кончик носа и не носить сумку перед собой. Эти детали выглядят немодно и могут испортить любой образ, заключил Лисовец.