«Клоунада»: Влад Лисовец ответил на критику Александра Васильева
Влад Лисовец в шоу «Без комментариев» отреагировал на резкую критику со стороны историка моды Александра Васильева, который ранее обвинял его в плагиате и называл шоу «Модный vs Народный» суррогатом.
По мнению Лисовца, подобные заявления были продиктованы не профессиональной позицией, а личными эмоциями — в частности, обидой и ревностью.
Стилист отметил, что на момент высказываний Васильева программа «Модный приговор» была закрыта, а сам историк моды уже не сотрудничал с Первым каналом. Лисовец считает, что именно это и стало причиной резких слов в его адрес.
Также стилист подчеркнул, что не видит смысла сравнивать себя с Васильевым, так как они работают в разных плоскостях.
Кроме того, Лисовец признался, что смотрел несколько выпусков «Модного приговора» во время гастролей и остался разочарован. По его словам, со временем проект превратился в «клоунаду», где, вместо помощи, женщин нередко унижают.
