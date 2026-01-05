Достижения.рф

«Клоунада»: Влад Лисовец ответил на критику Александра Васильева

Лисовец назвал обвинения Васильева в плагиате проявлением ревности
Влад Лисовец (Фото: Instagram* / @vladislavlisovets)

Влад Лисовец в шоу «Без комментариев» отреагировал на резкую критику со стороны историка моды Александра Васильева, который ранее обвинял его в плагиате и называл шоу «Модный vs Народный» суррогатом.



По мнению Лисовца, подобные заявления были продиктованы не профессиональной позицией, а личными эмоциями — в частности, обидой и ревностью.

Стилист отметил, что на момент высказываний Васильева программа «Модный приговор» была закрыта, а сам историк моды уже не сотрудничал с Первым каналом. Лисовец считает, что именно это и стало причиной резких слов в его адрес.

Также стилист подчеркнул, что не видит смысла сравнивать себя с Васильевым, так как они работают в разных плоскостях.

Кроме того, Лисовец признался, что смотрел несколько выпусков «Модного приговора» во время гастролей и остался разочарован. По его словам, со временем проект превратился в «клоунаду», где, вместо помощи, женщин нередко унижают.

