«Клоунада»: Влад Лисовец ответил на критику Александра Васильева

05 января 2026, 14:50

Лисовец назвал обвинения Васильева в плагиате проявлением ревности

Влад Лисовец (Фото: Instagram* / @vladislavlisovets)

Влад Лисовец в шоу «Без комментариев» отреагировал на резкую критику со стороны историка моды Александра Васильева, который ранее обвинял его в плагиате и называл шоу «Модный vs Народный» суррогатом.