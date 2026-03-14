«Отрастить волосы»: Влад Лисовец дал совет одиноким мужчинам
Стилист Влад Лисовец поделился необычным советом для мужчин, которые находятся в поиске отношений. По его мнению, важную роль в привлекательности играет причёска. Об этом сообщает POPCAKE.
Он считает, что длинные волосы могут стать настоящим преимуществом для мужчин. По словам Лисовца, многим женщинам нравятся такие образы, хотя они редко говорят об этом напрямую.
Стилист также отметил, что чрезмерная простота во внешнем виде и отсутствие формы в причёске могут испортить стиль. Поэтому он советует мужчинам, которые ещё не встретили свою вторую половинку, попробовать немного отрастить волосы.
Женщинам же Лисовец рекомендует внимательнее относиться к выбору стрижки. По его мнению, слишком длинные волосы — ниже плеч — могут выглядеть менее стильно и требуют особенно аккуратного подхода к образу.
