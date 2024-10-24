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«Кровь и половой путь»: Сотрудник центра СПИДа объяснила, можно ли заразиться ВИЧ через маникюр

Сотрудник центра СПИДа Ладная: при маникюре не должно быть контакта с кровью
24 октября 2024, 13:47
Фото: istockphoto/HOMONSTOCK

Фото: istockphoto/HOMONSTOCK

Пару дней назад инфекционная клиническая больница города Псков заявила, что попавшая к ним женщина заразилась ВИЧ после маникюра.
Рассказывается, что местная жительница попала в больницу с другим заболеванием, однако во время стандартных обследований выяснилось, что у нее положительный тест на ВИЧ-инфекцию.

Эпидемиологическая служба провела расследование и выяснила, что заражение, предварительно, произошло во время процедуры маникюра, при этом зараженная призналась, что никогда не интересовалась способами обработки инструментов у мастера.



Старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Ладная Наталья в беседе с «Радио 1» усомнилась в правдивости утверждения этого случая.
«Пути передачи совершенно другие — половой путь (через сексуальный контакт), от матери к ребенку и через кровь. Мы понимаем, что при маникюре прямого контакта с кровью быть не должно, поэтому я очень сомневаюсь в этих результатах и думаю, что они неправдивые», — сказала эксперт.

Она добавила, что, когда есть контакт с кровью, заражение возможно, однако для установки такого факта необходимо провести ряд мероприятий.

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Сотрудники «Теплосети» ликвидировали утечку на трубопроводе в Каширском муниципалитете
24 октября 2024, 13:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Специалисты «Теплосети» и сотрудники управляющей компании провели ремонтные работы на улице Металлистов, дом 3 в Кашире-2. На придомовой территории на трубопроводе отопления произошла утечка, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ответственные службы провели земельные работы и заменили повреждённый участок. Подача тепла в дом возобновилась через несколько часов.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов отметил, что ситуация с отоплением в микрорайоне Кашира-2 находится под особым контролем.

На сегодняшний день управляющие организации занимаются устранением протечек и аварийных ситуаций на стояках и радиаторах, а также проводят точечные пусконаладочные работы системы центрального отопления в многоквартирных домах на территории округа по просьбам жильцов.

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#московская область
#муниципалитеты
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В Киеве сообщили о переходе к «наступательной украинизации» общественной жизни
24 октября 2024, 13:52

Фото: iStock/rarrarorro

Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил о переходе от «кроткой» к «наступательной украинизации» общественной жизни страны. Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что наступательная украинизация подразумевает введение строгого контроля за соблюдением языкового контроля во всех без исключения сферах общественной жизни Украины.

Ранее власти не могли оказывать давление на СМИ, сферу культуры и обживания, чтобы они следовали государственной языковой политике. Однако теперь появились инструменты мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования.

Кремень также затронул сферу образования. Он посетовал, что родители никак не реагируют на использования негосударственного языка в процессе обучения и воспитания детей. Так, по его словам, продолжают фиксироваться случаи преподавания на русском языке.

Омбудсмен решил оказывать влияние на украинских детей через из родителей. Для этого необходимо разработать возможности для повышения преподавания государственного языка, а также добиться овладения им со стороны родителей.

Реализацией этих предложений будут заниматься региональные власти. Кремень призвал открыть курсы по изучению украинского языка при каждой школе.

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#омбудсмен
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В Минфине назвали средний размер страховой пенсии на предстоящий год
Силуанов: средний размер страховой пенсии в 2025 году составит порядка ₽24 тыс
24 октября 2024, 13:36

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2025 году средний размер страховой пенсии составит порядка 24 тысяч рублей. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на предстоящий год и плановый период 2026-2027 годов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Он отметил, что такая сумма возникла в результате принятого решения об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года на размер фактической инфляции.

Напомним, что в соответствии с подготовленными Минфином основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 годы ожидается уровень инфляции к концу года в размере 7,3%. Соответственно именно к такой индексации пенсий готовится ведомство. При этом уточняется, что цифры предварительны, и возможен их пересмотр.

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#индексация
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К депутату Хинштейну обратилась жена участника СВО и мать ребёнка-инвалида
Хинштейн: Мать ребёнка-инвалида и жена участника СВО обратилась к депутату
24 октября 2024, 13:20

Фото: Риа Новости/ Мария Девахина

Мать ребёнка инвалида и жена участника СВО из Йошкар-Олы обратилась к депутату Александру Хинштейну за помощью. Об этом сообщил сам Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
В 2023 году Александра, дочь обратившейся женщины, поступила в строительный техникум в Йошкар-Оле. На бюджет девочка не прошла — при поступлении обращали внимание только на средний балл аттестата, а льготы не учитывались.

«Почему сейчас детей участников СВО берут сразу на бюджет, а год назад не брали? Неужели нельзя выделить дополнительное место ребёнку-инвалиду, ребёнку ветерана СВО?», — возмущается мама Александры.

Руководство техникума и министерство образования говорили, что переведут студентку на бюджет, как только освободится место.

«Я не вижу никаких препятствий в том, чтобы перевести ребёнка-инвалида на бюджетное место, учитывая, что у студентки есть льгота, как у ребёнка участника боевых действий. Тем более, что Александра хорошо учится», ​— отмечает депутат.

Александр Хинштейн написал обращение в Министерство образования Республики Марий Эл. Он попросил выделить ​дополнительное бюджетное место для Александры.

Уже 20 октября маме Александры ​позвонили из техникума и пригласили написать заявление по переводу на бюджет.

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В Московской области всё больше родителей называют детей необычными именами
24 октября 2024, 13:07

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Московской области всё больше родителей предпочитают уникальные и редкие имена, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В нашем регионе с начала года зарегистрировали уже почти 55 тысяч новорожденных. Родители выбирают для малышей самые разные имена, как привычные каждому — София, Анна, Александр и Михаил, так и необычные — Искра, Эланна, Ясна, Алфей, Октавиан и Август», — сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, имя ребёнку дают во время регистрации рождения, которую можно провести непосредственно в роддоме или перинатальном центре. Важно, чтобы имя не содержало титулов и званий, числовых символов, буквенно-цифровых обозначений и нецензурных слов.

В ведомстве также напомнили о Суперсервисе «Рождение ребёнка» на портале госуслуг, с помощью которого можно зарегистрировать рождение без посещения ЗАГСа и оформить все необходимые документы для новорождённого в проактивном режиме.

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Территорию около транспортного узла «Медведково» благоустроили в Москве
24 октября 2024, 12:07

Фото: iStock/nuttapong punna

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили территорию около транспортного узла «Медведково» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил в беседе с журналистами заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Отмечается, что главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности узла «Медведково», объединяющего одноимённую станцию метро и остановки городского транспорта.

Часть работ была проведена в прошлом году. Тогда провели работы по обновлению улицы Грекова и участка улицы Широкая. В этом году оборудовали остановочную площадку для городского транспорта с разворотным кругом на улице Грекова.

Также специалисты улучшили визуальный обик пространства, поместив воздушные провода в кабельную канализацию общей протяжённостью свыше двух километров.

Кроме того, было дополнительно проложено около 40 метров системы водостока.

Бирюков добавил, что в рамках работ были расширены тротуары, уложено новое покрытие, а также установлены фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками.

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#тротуары
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Американец выиграл 9 миллионов долларов благодаря сломанному торговому аппарату
UPI: Житель США выиграл 9 миллионов долларов в сломанном вендинговом аппарате
24 октября 2024, 12:02

Фото: iStock/ Michael Burrell

Житель штата Иллинойс купил выигрышный лотерейный билет из-за поломки вендингового аппарата.
Американец отправился в магазин за продуктами и на выходе из супермаркета решил купить лотерейный билет в торговом автомате. Для него это было обычным делом.

Из-за поломки аппарат не позволил гражданину США выбрать его обычную лотерею. Автомат выдал мужчине билет лотереи Lotto.

На следующий день американец решил узнать, выиграл ли он что-то. Он обнаружил, что его выигрыш составил 9,2 миллиона долларов (в рублях около 893 миллионов), сообщает Lenta.ru.

«Я посмотрел на жену, она просто потеряла дар речи. Мы смеемся над тем, как я был зол на сломанный автомат, и очень благодарны судьбе за то, что все так обернулось», — поделился победитель.

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В России хотят запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года
Минздрав РФ поддержал проект о запрете продажи табака родившимся после 2009 года
24 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/Tevarak

Минздрав России предложил ужесточить торговлю табачной и никотиносодержащей продукции в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что ведомство предлагает запретить продажу сигарет всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года.

Соответствующий проект законопроекта подготовила фракция Госдумы «Новые люди». Минздрав положительно поддержал проект и захотел поддержать его, но только при условии его доработки. В связи с этим документ был направлен на отзыв кабмину.

Авторы законопроекта указали на то, что ужесточение оборота табачной продукции происходит в соответствии с основами государственной политики по противодействию потребления никотиносодержащей продукции. Принятие мер приведёт к снижению поступления акцизов на семь миллиардов рублей, но нивелируется снижением расходов на лечение связанных с курением заболеваний и непрямых экономических потерь.

Также депутаты «Новых людей» сослались на статистику ВЦИОМ, согласно которой каждый четвёртый россиян в возрасте 18-24 лет ежедневно выкуривает несколько сигарет.

При этом законопроект на приняли в Минфине. Его назвали противоречащим нормам Конституции, в которой указывается на отсутствие ограничений прав и свобод граждан. Также ведомство обеспокоено возможным ростом потребления нелегальной продукции, что увеличит риск для жизни россиян. С аналогичным мнением выступил Росалкогольтабакконтроль.

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#лечение
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#вциом
#законопроект
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Паспорта гражданина Российской Федерации получили 12 школьников из Наро-Фоминска
24 октября 2024, 11:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

В большом зале окружной Администрации состоялось торжественное мероприятие — 12 наро-фоминских школьников получили паспорта гражданина Российской Федерации. Это важное событие символизирует переход молодых людей во взрослую жизнь и обретение новых гражданских прав и обязанностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
Каждому участнику были вручены цветы, памятные подарки и экземпляр Конституции страны. Собравшимся показали видео об истории паспорта и изменениях, которые происходили с ним на протяжении времени.

После вручения паспортов счастливые обладатели смогли сделать фотографии на память — общую фотографию и индивидуальные снимки с заместителем главы Наро-Фоминского городского округа Еленой Кузнецовой, которая организовала мероприятие.

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#наро-фоминск
#московская область
#история
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