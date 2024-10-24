«Кровь и половой путь»: Сотрудник центра СПИДа объяснила, можно ли заразиться ВИЧ через маникюр

Фото: istockphoto/HOMONSTOCK
Пару дней назад инфекционная клиническая больница города Псков заявила, что попавшая к ним женщина заразилась ВИЧ после маникюра.
Рассказывается, что местная жительница попала в больницу с другим заболеванием, однако во время стандартных обследований выяснилось, что у нее положительный тест на ВИЧ-инфекцию.
Эпидемиологическая служба провела расследование и выяснила, что заражение, предварительно, произошло во время процедуры маникюра, при этом зараженная призналась, что никогда не интересовалась способами обработки инструментов у мастера.
Старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Ладная Наталья в беседе с «Радио 1» усомнилась в правдивости утверждения этого случая.
Она добавила, что, когда есть контакт с кровью, заражение возможно, однако для установки такого факта необходимо провести ряд мероприятий.
Читайте также:
В Пскове местная жительница могла заразиться ВИЧ после маникюра
В Петербурге врачи восстановили пальцы ребенку, пострадавшему на эскалаторе
В Подмосковье с начала года родилось более 300 здоровых детей от родителей с ВИЧ
Эпидемиологическая служба провела расследование и выяснила, что заражение, предварительно, произошло во время процедуры маникюра, при этом зараженная призналась, что никогда не интересовалась способами обработки инструментов у мастера.
Старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Ладная Наталья в беседе с «Радио 1» усомнилась в правдивости утверждения этого случая.
«Пути передачи совершенно другие — половой путь (через сексуальный контакт), от матери к ребенку и через кровь. Мы понимаем, что при маникюре прямого контакта с кровью быть не должно, поэтому я очень сомневаюсь в этих результатах и думаю, что они неправдивые», — сказала эксперт.
Она добавила, что, когда есть контакт с кровью, заражение возможно, однако для установки такого факта необходимо провести ряд мероприятий.
Читайте также:
В Пскове местная жительница могла заразиться ВИЧ после маникюра
В Петербурге врачи восстановили пальцы ребенку, пострадавшему на эскалаторе
В Подмосковье с начала года родилось более 300 здоровых детей от родителей с ВИЧ
Анастасия Бондарева