Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Петербурге врачи восстановили пальцы ребенку, пострадавшему на эскалаторе

В Петербурге врачи восстановили пальцы ребенку, пострадавшему на эскалаторе

24 октября 2024, 00:24
Фото: istock/Kiwis

Фото: istock/Kiwis

Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета успешно провели операцию по восстановлению пальцев у четырехлетнего мальчика, пострадавшего от эскалатора.
Ребенок получил серьезные травмы — открытые переломы двух пальцев, и был доставлен в больницу поздним вечером 22 октября.

По информации ГУП «Петербургский метрополитен», мальчик находился на эскалаторе один, вдалеке от отца. Врачи провели трехчасовую операцию, в ходе которой были сшиты сухожилия и восстановлено кровоснабжение поврежденных тканей.



«Пальцы жизнеспособны, и мы надеемся на полное выздоровление», — сообщили в пресс-службе университета.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге эскалатор зажевал руку четырёхлетнему мальчику. Ребёнка с раздробленной рукой доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Мальчик по имени Ярополк ехал с родителями на эскалаторе на станции «Площадь Восстания» поздно ночью. Левая рука ребенка попала в подъёмный механизм, в результате чего ему переломало два пальца.

Читайте также:

От самострела в лицо из брелока в Ингушетии погиб 10-летний ребенок

В Пскове местная жительница могла заразиться ВИЧ после маникюра

Суд вынес решение по делу матери младенца, который скончался после употребления борща
#врачи
#ребёнок
#помощь
#вич
#травмы
#станции
#мальчик
В Турции раскрыли организаторов теракта в Анкаре
Глава МВД Турции Ерликая: теракт в Анкаре осуществили члены запрещенной РПК
23 октября 2024, 22:56

Фото: iStock/zabelin

Теракт в Анкаре, в ходе которого погибли 5 человек и еще 22 пострадали, осуществили члены запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Об этой предварительной версии сообщил министр МВД Турции Али Ерликая, передает РИА Новости. По его словам, ведомство опубликует подробную информацию после получения более весомых улик.
«Процесс идентификации личности террористов продолжается. По нашей оценке, теракт — дело рук РПК. Как только мы получим четкие улики, поделимся с общественностью», — пояснил он.
Теракт в Анкаре произошел в районе районе Кахраманказан, когда у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования — прогремел взрыв. После него началась стрельба. Двух террористов ликвидировали силовики. Жертвами стали 5 человек, пострадали 22.

Столкновения с РПК начались в Турции в 1984 году, с новой силой возобновились в 2015 году. «Рабочая партия Курдистана», по ее заявлениям, борется за права курдов в Турции и создание национальной автономии.

Читайте также:

Террористы взяли заложников на объекте авиационной компании Tusaş в Анкаре

Появились подробности о теракте в Анкаре

Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре
#стрельба
#права
#теракт
#взрыв
#террористы
#партия
#человек
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожар в частном доме потушили в Сочи — МЧС
23 октября 2024, 21:38

Фото: istockphoto/DmyTo

Пожар в частном доме на площади в 270 «квадратов» полностью ликвидировали в Сочи, проинформировали в главке МЧС по региону.
«18:19 мск — полная ликвидация», — уточнили в ведомстве.
Информации о пострадавших нет.

Возгорание произошло на Курортном проспекте — это главная и самая длинная городская улица. Пламя было в двухэтажном доме. Сначала площадь горения составила 250 квадратных метров.

Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина поджег хостел, где проживали мигранты в Тверской области. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Некоторым понадобилась помощь медиков. Также уточнялось, что иностранцев переселили в местный Дом культуры. Официальной информации об инциденте не приводилось.

Читайте также:

Суд вынес решение по делу матери младенца, который скончался после употребления борща

На поиски потерявшихся рыбаков в Якутии вылетел вертолет

Тела погибших в Ташкенте россиян отправят на родину после экспертизы
#мир
#россия
#сочи
#пожар
#россияне
#новости
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне лишились отдыха, заплатив турфирме почти 5 млн. руб. в Магнитогорске
23 октября 2024, 20:24

Фото: istockphoto/ArtemSam

Свыше 30 россиян лишились отдыха, заплатив в общей сумме практически пять миллионов рублей турфирме в Магнитогорске. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства по Челябинской области.
Правоохранители уточнили, что каждый пострадавший заплатил от 100 тысяч рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что 45-летняя работница турагентства «НексТур» продавала путевки по заниженному ценнику, зная при этом, что не окажет оплаченные услуги. Ведется уголовное производство.

Ранее сообщалось, каким образом жительница Симферополя лишилась квартиры. Уточнялось, что ущерб составил больше двух миллионов рублей. Злоумышленников обнаружили недавно, хотя инцидент произошел два года назад.

Читайте также:

Задолжавшая алименты россиянка спряталась от судебных приставов в шкафу

«Отдал обратно насильникам»: история россиянки, пережившей групповое насилие, кому и смертельную болезнь

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
#россия
#россияне
#деньги
#отдых
#криминал
#полиция
#новости
#мвд
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отдал обратно насильникам»: история россиянки, пережившей групповое насилие, кому и смертельную болезнь
23 октября 2024, 19:46

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

История Яны Буйловой, жительницы Екатеринбурга, полна трагизма. Осенью 2011 года с ней произошло жуткое событие, о котором она смогла рассказать лишь спустя 13 лет, начав вести свой блог. Откровенность девушки стала примером для тех, кто столкнулся с изнасилованием и находится на грани отчаяния.
О том, как девушка стала жертвой насильников, пережила клиническую смерть и что помогло ей обрести счастье, расскажет редакция «Радио 1».

Тяжелое детство, плохие отношения с матерью — что стало причиной разгульного образа жизни девушки


Когда родители Яны развелись, то мама была вынуждена отправить девочку к бабушке и дедушке в деревню под Челябинском. Сама она поехала в Екатеринбург в поисках работы. Мама обещала забрать дочку, как только она окончит школу.

Жизнь в деревне оказалась для Яны тяжелой. В школе над ней регулярно издевались, избивали. Девочка прятала синяки под одеждой из-за страха о том, что все узнают правду, и ей будет только хуже. Со временем подросток нашла утешение и защиту в дружбе со старшеклассниками, которые защищали ее от хулиганов.

Фото: соцсети Яны Буйловой

После окончания школы мама забрала дочку в Екатеринбург. Они жили в небольшой однокомнатной квартире. Яна мечтала стать стюардессой, однако мама не разделяла стремлений дочки. Женщина отправила Яну на курсы, которые помогли бы ей стать администратором салона красоты.

На этих курсах россиянка подружилась с девушкой, которая любила частенько бывать в ночных клубах. Спустя время Яна стала постоянным гостем в подобных заведениях. В это время ее отношения с мамой серьезно ухудшились. В один из дней после очередной ссоры Яна убежала из дома. Она не выдержала постоянных нравоучений матери, которая пыталась убедить дочь забыть разгульную жизнь.

Роковая встреча


Таким образом, девушка фактически оказалась бездомной и спустя время бросила учебу. Это привело ее к трагической встрече осенью 2011 года. В ночном клубе она познакомилась с парнем, который предложил ей поехать за город на вечеринку. Для Яны это была возможность найти ночлег.

Приехав на место, она с ужасом осознала, что оказалась в компании 10 мужчин, среди которых были как молодые люди, так и те, кому было далеко за тридцать. Три человека, включая того, кто привез ее, ушли, оставив жительницу Екатеринбурга в окружении 7 мужчин. Девушка плакала, пыталась оттолкнуть их и защититься, одно каждый из них изнасиловал ее.
Фото: iStock/coehm

Яна не помнит, как ей удалось покинуть жуткий дом. У девушки была истерика, а все тело покрылось синяками. Ей удалось добраться до дома, в котором горел свет, и она начала стучать и умолять о помощи. Дверь открыл мужчина в возрасте, который сразу же впустил ее. Однако девушка не могла и подумать, какой ужас ждет ее дальше.

Возвращение к насильникам и угроза убийства


Двое насильников Яны догнали ее и попытались ворваться в дом. Россиянка в истерике пыталась объяснить мужчине, что с ней произошло, однако злоумышленники вошли в дом и вскоре начали убеждать хозяина, что они нашли Яну на дороге и хотят помочь. Мужчина поверил им и отдал Яну обратно в их руки, попросив их отвезти ее в город.

Но те вновь отвезли её в злополучный дом. Там девушку больше никто не трогал, а утром ее решили отвезти к ближайшему кафе. Пока они добирались до места назначения, водитель назвал адрес, по которому проживала мама Яны, сказав, что девушку и ее семью убьют, если правда вскроется.

Яна решила молчать, переживая за свою жизнь, и хотя однажды она всё-таки решилась рассказать обо всем матери, та ей не поверила. Скандалы между ней и родительницей не прекратились, поэтому через некоторое время Яна переехала жить к другу, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Попытка суицида, клиническая смерть и тяжелое заболевание


К сожалению, жизнь девушки со временем не наладилась. В 2012 году она предприняла попытку суицида. Ее друг, с которым она жила, вовремя заметил ее состояние и вызвал медиков. За время ожидания россиянка пережила 5 минут клинической смерти. В реанимации девушка провела следующие 20 дней в коме. Когда Яна наконец открыла глаза, она была в панике и выдернула из шеи трубку, поддерживающую искусственную вентиляцию легких.

Первым человеком, которого она увидела после пробуждения, была ее мама. Девушка не понимала, что произошло, ей казалось, что она просто крепко спала. Женщина старалась выполнять все указания врачей, поддерживая дочь в это сложное время. Вскоре все разногласия между ними прекратились, и Яна снова стала жить с мамой. Через три месяца девушка стала работать официанткой.

Казалось, жизнь Яны стала налаживаться, но вдруг к ней пришла новая беда. Медики диагностировали у жительницы Екатеринбурга сужение трахеи, требующее срочной операции. В результате ей вставили трахеостому — трубку, через которую она могла дышать, но из-за нее девушка могла говорить только шепотом.

В мае 2014 года Яне провели 8 операций в столичной клинике. После этого она смогла дышать через нос и рот, а также разговаривать.

Череда бед привела к счастью


В том же медучреждении девушка встретила свою любовь — медбрата по имени Алексей. Они познакомились в день ее выписки, и он предложил обменяться контактами. Между ними возникли теплые отношения, и Яна поняла, что Алексей — это ее судьба.

Фото: соцсети Яны Буйловой

Через три месяца мужчина сделал ей предложение. Сейчас Яне 31 год, она счастлива в браке, растит двоих детей и, благодаря поддержке мужа, не боится рассказать о своем прошлом.

Читайте также:

Уборщик насиловал женщин, пользуясь своим сходством с Киану Ривзом

В России предложили снять мораторий на смертную казнь педофилов и террористов

В Кемеровской области задержан мужчина за изнасилование собственной внучки
#екатеринбург
#изнасилование
#помощь
#операция
#смерть
#дом
#кафе
#женщина
#родители
#любовь
#мужчина
#отношения
#медики
#клуб
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задолжавшая алименты россиянка спряталась от судебных приставов в шкафу
В Башкирии задолжавшая алименты женщина спряталась от сотрудников ФССП в шкафу
23 октября 2024, 19:45

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

В Башкирии женщина, задолжавшая выплаты по алиментам в пользу несовершеннолетнего ребенка, попыталась спрятаться от судебных приставов в шкафу. Об этом сообщили в региональном главке Федеральной службы судебных приставов России.
Инцидент произошел в городе Давлеканово. Исполнительный документ о взыскании алиментов в пользу сына женщины поступил сотрудникам в январе.

Когда приставы нагрянули к ней домой, то злоумышленница решила не открывать им дверь, а сразу спряталась в шкафу. Там ее и обнаружили сотрудники ФССП. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее сообщалось, что жительница Иркутской области лишилась квартиры из-за миллионного долга по алиментам. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Жительница Симферополя лишилась квартиры, сдав ее мошенникам — МВД

В США генпрокуратура начала изучать случай с извлечением органов у живого донора

Российскую студентку отправили в колонию за обмен нюдсами с третьеклассником
#фссп
#квартиры
#приставы
#генпрокуратура
#женщины
#инцидент
#сотрудники
#башкирия
#алименты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрдоган: теракт в Анкаре унес жизни четырех человек
23 октября 2024, 19:44

Реджеп Эрдоган (Фото: сайт Кремля)

При теракте в Анкаре пострадало 14 человек, четверо погибли, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер поблагодарил президента России Владимира Путина за соболезнования в связи с трагедией. Главы государств встретились на саммите БРИКС.
«Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших», — сказал Эрдоган.
По информации турецких изданий, взрыв произошел у здания корпорации TUSAŞ, которая производит военные самолеты, а также космическое оборудование. После взрыва началась стрельба. Турецкие прокуроры расследуют теракт.

Ранее сообщалось, что два террориста в Анкаре были уничтожены силовиками. Как писали обозреватели издания Sabah, официальной информации на тот момент не было.

Читайте также:

Террористы взяли заложников на объекте авиационной компании Tusaş в Анкаре

Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре

Подозреваемый в стрельбе в водителя автобуса в Петербурге пассажир задержан
#мир
#турция
#теракт
#новости
#реджеп тайип эрдоган
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Симферополя лишилась квартиры, сдав ее мошенникам — МВД
23 октября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/blinow61

Жительница Симферополя потеряла жилье, сдав его в аренду мошенникам, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Пару лет назад к полицейским пришла 58-летняя пострадавшая, сообщив, что сдала однокомнатную квартиру некой молодой девушке, а та, со слов потерпевшей, спустя месяц перестала оплачивать аренду и отвечать на звонки.

Когда владелица недвижимости пришла к себе домой, то увидела на двери новые замки. Помимо всего прочего, собственница увидела неизвестного мужчину, который проживает там, с его слов, с пассией. Позже выяснилось, что за тот самый месяц документы на право собственности были переоформлены.

Злоумышленников нашли недавно, они уже были судимы за аналогичные преступления. Речь идет о 26-летней и 37-летнем фигурантах из Ростова-на-Дону и Адыгеи.

По словам аферистки, в 2022-м году она решила подработать и нашла в мессенджере соответствующее объявление. Потом с ней связался мужчина и описал способ «заработка», согласно которому ей нужно арендовать жилье в других городах, чтобы потом перепродавать.

В Симферополе фигурантка получила от неизвестного деньги и фальшивый паспорт. Затем «работодатель» познакомил девушку с подельником, который, по легенде, был сожителем арендатора.

После аренды жилья в Симферополе аферистка подала при помощи фальшивых документов заявление в МФЦ, чтобы зарегистрировать право собственности на чужое жилье. Ущерб, который получила настоящая собственница, оценили 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Девушке запрещено совершать определенные действия, а ее подельник под стражей. Обоим грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, кому из российских военных продлили содержание под стражей.

Читайте также:

Силовики ликвидировали двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре

В США генпрокуратура начала изучать случай с извлечением органов у живого донора

Работники центра судмедэкспертизы подозреваются в хищении 45 миллионов рублей
#мир
#россия
#крым
#россияне
#квартиры
#мошенники
#новости
#полиция
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силовики ликвидировали двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре
Sabah: ликвидированы двое из трех террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре
23 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/geogif

Силовики ликвидировали двух террористов, которые на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Такие данные приводит турецкая газета Sabah.
«Двое из троих нападавших ликвидированы», — пишет газета.

Однако официальных данных на этот счет еще не поступало.

Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые. По некоторым данным, погибли три человека, еще пять пострадали. Также сообщалось, что порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках. Тем временем, к месту ЧП прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды.

Читайте также:

Появились подробности о теракте в Анкаре

Террористы взяли заложников на объекте авиационной компании Tusaş в Анкаре

Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре
#чп
#погибшие
#теракт
#террористы
#человек
#компании
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Террористы взяли заложников на объекте авиационной компании Tusaş в Анкаре
NTV: террористы могли взять заложников в Анкаре
23 октября 2024, 17:43

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Террористы, которые напали на объект турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, могли прорваться в служебные помещения и взять заложников. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Согласно публикации, террористы могли захватить заложников. Перестрелка слышна до сих пор. По предварительным данным, двух террористов застрелили, а третий удерживает около 10 работников предприятия внутри здания.

Тем временем, к месту ЧП прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды.

Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые. Девять человек, в том числе двое охранников, погибли в результате теракта, еще порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках.

Читайте также:

Появились подробности о теракте в Анкаре

Появилась новая информация о подрыве Керченского моста

Двое полицейских получили контузию при задержании террориста в Смоленске
#чп
#погибшие
#теракт
#террористы
#человек
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате