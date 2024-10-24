В Петербурге врачи восстановили пальцы ребенку, пострадавшему на эскалаторе

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Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета успешно провели операцию по восстановлению пальцев у четырехлетнего мальчика, пострадавшего от эскалатора.
Ребенок получил серьезные травмы — открытые переломы двух пальцев, и был доставлен в больницу поздним вечером 22 октября.
По информации ГУП «Петербургский метрополитен», мальчик находился на эскалаторе один, вдалеке от отца. Врачи провели трехчасовую операцию, в ходе которой были сшиты сухожилия и восстановлено кровоснабжение поврежденных тканей.
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По информации ГУП «Петербургский метрополитен», мальчик находился на эскалаторе один, вдалеке от отца. Врачи провели трехчасовую операцию, в ходе которой были сшиты сухожилия и восстановлено кровоснабжение поврежденных тканей.
«Пальцы жизнеспособны, и мы надеемся на полное выздоровление», — сообщили в пресс-службе университета.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге эскалатор зажевал руку четырёхлетнему мальчику. Ребёнка с раздробленной рукой доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Мальчик по имени Ярополк ехал с родителями на эскалаторе на станции «Площадь Восстания» поздно ночью. Левая рука ребенка попала в подъёмный механизм, в результате чего ему переломало два пальца.
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Елена Перлова