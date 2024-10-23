В Пскове местная жительница могла заразиться ВИЧ после маникюра

Фото: istockphoto/Valerii kosovskyi
ВИЧ, предположительно, после маникюра в Пскове заразилась местная жительница, проинформировали в инфекционной клинической больнице города. Пост опубликован в соцсетях учреждения.
Перед этим россиянку интересовала дезинфекция косметических инструментов, кроме того, она проверялась на инфекции. Вирус, о котором женщина не знала, обнаружили при одном из обследований.
Эпидемиологи провели проверку, в ходе которой выяснилось, что пострадавшая регулярно делала маникюр, а другие источники не выявили. Врачи напомнили, что причиной гепатита и ВИЧ может стать несоблюдение гигиены при маникюре, пирсинге и татуировке.
Ранее сообщалось, что пьяная модель сделала со своей бабушкой в Санкт-Петербурге.
Читайте также:
Российскую студентку отправили в колонию за обмен нюдсами с третьеклассником
Baza: трех подростков обвиняют в поджоге бомбардировщиков под Иркутском
В больницу Екатеринбурга пришла рожать 15-летняя уроженка Таджикистана
Эпидемиологи провели проверку, в ходе которой выяснилось, что пострадавшая регулярно делала маникюр, а другие источники не выявили. Врачи напомнили, что причиной гепатита и ВИЧ может стать несоблюдение гигиены при маникюре, пирсинге и татуировке.
Ранее сообщалось, что пьяная модель сделала со своей бабушкой в Санкт-Петербурге.
Читайте также:
Российскую студентку отправили в колонию за обмен нюдсами с третьеклассником
Baza: трех подростков обвиняют в поджоге бомбардировщиков под Иркутском
В больницу Екатеринбурга пришла рожать 15-летняя уроженка Таджикистана
Никита Кротов