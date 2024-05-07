«Кровь отступила от рук и ног»: порноактриса рассказала о сексуальной связи с Трампом

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Порнозвезда Сторми Дэниэлс рассказала в нью-йоркском суде о сексуальной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Её слова приводит телеканал CNN.
Она рассказала, что начала сниматься обнажённой в 21 год, после чего перешла на работу в порноиндустрию. В июле 2006 года 27-летняя Дэниэлс на турнире по гольфу познакомилась с 60-летним Трампом. Его охранник сообщил девушке, что политик приглашает её на ужин, но получил отказ. Однако чуть позже она всё-таки согласилась, после чего оказалась с пентхаусе Трампа.
Девушка была уверена, что не задержится надолго, и рассчитывала на скорый визит в ресторан. Однако в какой-то момент перед ней предстал Трамп в сатиновой пижаме. Он предложил ей познакомиться поближе, прежде чем ехать в ресторан. В ходе разговора девушка отлучилась в ванную комнату, а когда вернулась, обнаружила Трампа лежащим на кровати в трусах и футболке.
Девушка сильно испугалась, пыталась вырваться, но Трамп блокировал путь. «Кровь отступила от рук и ног», – говорит она. После этого они вступили в интимную связь.
По словам Сторми, политик не просил держать этот эпизод в тайне. Однако девушка поделилась произошедшим лишь с несколькими людьми, поскольку ей было очень стыдно, что она не смогла остановить происходящее.
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Девушка была уверена, что не задержится надолго, и рассчитывала на скорый визит в ресторан. Однако в какой-то момент перед ней предстал Трамп в сатиновой пижаме. Он предложил ей познакомиться поближе, прежде чем ехать в ресторан. В ходе разговора девушка отлучилась в ванную комнату, а когда вернулась, обнаружила Трампа лежащим на кровати в трусах и футболке.
Девушка сильно испугалась, пыталась вырваться, но Трамп блокировал путь. «Кровь отступила от рук и ног», – говорит она. После этого они вступили в интимную связь.
По словам Сторми, политик не просил держать этот эпизод в тайне. Однако девушка поделилась произошедшим лишь с несколькими людьми, поскольку ей было очень стыдно, что она не смогла остановить происходящее.
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Анастасия Чинкова