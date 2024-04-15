Трамп прибыл в суд Нью-Йорка на слушания по делу о выплатах порноактрисе

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд. Там будет разбираться первое из четырёх уголовных дел, по которым он проходит обвиняемым.
На первом заседании бывший и, возможно, будущий президент Соединённых Штатов даст показания по делу о подлоге финансовой документации компании Trump Organization при выплате денег за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Суд Нью-Йорка перед этим уже не в первый раз отклонил ходатайство адвокатов Трампа о переносе даты рассмотрения дела.
В канун президентских выборов, в которых Трамп скорее всего примет участие в качестве кандидата от Республиканской партии, в отношении него заведены четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии рассмотрения в суде. В Атланте (штат Джорджия) ему предъявлены обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне пройдут слушания по общему федеральному делу о пересмотре итогов голосования. В Майами (штат Флорида) будет разбираться ещё одно дело — о вывозе секретных материалов из Белого дома.
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Александр Бойцов